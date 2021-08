Rostock

Ein unglücklicher Zufall hat am Dienstagnachmittag in der Rostocker Innenstadt zu einem Verkehrsunfall geführt, bei dem sich eine junge Radfahrerin verletzte. Ausgerechnet in dem Moment, als die Frau an einem parkenden Auto vorbeifuhr, öffnete dessen Fahrer eine Tür und wollte aussteigen, es kam zum Sturz. Der Vorfall hatte sich nach Polizeiangaben gegen 16 Uhr in der Rosa-Luxemburg-Straße ereignet.

Die etwa 30-jährige Radfahrerin war vom Hauptbahnhof kommend in Richtung Steintor unterwegs. Sie passierte mehrere auf dem rechten Seitenstreifen parkende Autos, unter anderem auch einen BMW. Dessen etwa 35-jähriger Fahrer hatte seinen Wagen kurz vorher eingeparkt, schaute in den Rückspiegel und öffnete die Fahrertür zum Aussteigen. Allerdings übersah der Mann beim Blick in den Spiegel die von hinten herannahende Fahrradfahrerin. So kollidierte sie mit der halb geöffneten Autotür und stürzte zu Boden.

Kurz nach dem abgesetzten Notruf trafen Rettungswagen und Notarzt ein. Die junge Radfahrerin wurde behandelt und kam im Anschluss mit leichten Verletzungen an der Hand in ein Krankenhaus. Die Polizei nahm am Unfallort erste Ermittlungen zum Hergang auf. Die Beamten fertigten eine Anzeige gegen den BMW-Fahrer wegen fahrlässiger Körperverletzung an.

Von Stefan Tretropp