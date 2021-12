Rostock

Diese „Botschaften“ kosten die Steuerzahler in Rostock hunderte Euro: Unbekannte haben in der Nacht zum Freitag mit Sprühfarbe politische, konsum-kritische Botschaften vor mehreren Geschäften an der Kröpeliner Straße hinterlassen. Doch das Machwerk ruft nun den Staatsschutz des Polizeipräsidiums Rostock auf den Plan. Die Fachleute ermitteln wegen Sachbeschädigung.

Bisher kein Bekenner

Die gesprühten Parolen waren am Morgen von Händlern entdeckt worden. Botschaften, wie „Tauschen statt kaufen“, „Flucht in den Konsum“ oder auch „Lass Dich nicht auf Deinen Körper reduzieren“, sind vor den Eingängen zu lesen. „Die Schmierereien haben zum Teil ein Ausmaß von drei mal sieben Metern. Wir haben Ermittlungen aufgenommen“, so Yvonne Hanske, Sprecherin der Rostocker Polizei.

Die wichtigsten Nachrichten aus MV als Newsletter Welche Nachrichten interessieren Sie besonders? Erhalten Sie jeden Tag gegen 6.30 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus ihrer Region in Mecklenburg-Vorpommern. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Weil ein politisches Motiv naheliege, übernehme der Staatsschutz das Verfahren. Ein Bekennerschreiben zu den Parolen gebe es bisher nicht. Die Täter waren zwischen Kröpeliner Tor und dem DM-Markt aktiv.

Spezialreinigung nötig

Über das Wochenende werden die Schmierereien stehen bleiben müssen. Es sei nicht gelungen, die Farbe mit Kehrmaschinen und Wasser zu entfernen, heißt es aus dem Rathaus. Am Montag werde deshalb der Bauhof der Stadt mit Spezialchemikalien anrücken. „Ob die Vorräte für die großflächigen Verunreinigungen ausreichen, ist allerdings nicht sicher“, so Umwelt- und Bausenator Holger Matthäus (Grüne).

Er verurteilte die Schmierereien: „Botschaften können wesentlich kreativer dargebracht werden als durch Sachbeschädigung. Dafür habe ich kein Verständnis.“ Und Peter Magdanz, Rostocks City-Manager, sagt: „Man kann ja durchaus politische Ansichten vertreten. Dann muss man diese aber auch bei Lichte und öffentlich vertreten und nicht im Schutz der Nacht öffentliche Plätze beschmieren. Und wenn man zum Konsumverzicht auffordert, sollte man selbst den Kauf von Farbspray unterlassen.“

Von Andreas Meyer