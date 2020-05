Schmuck aus der Ostsee: Rostockerin zeigt, was Sie aus Ihren Strandfunden machen können

Rostock

Das Meer hat aus Müll ein Juwel erschaffen und an den Ostseestrand gespült. Das Seeglas leuchtet dunkelgrün wie ein Smaragd. Nun liegt das Fundstück vor Madeleine Asmus auf der Werkbank. Damit die Schönheit der Scherbe vollends zur Geltung kommt, verpasst ihr die Rostockerin den letzten Schliff.

Madeleine Asmus ist Goldschmiedin. In ihrer Werkstatt in der Östlichen Altstadt veredelt sie alles, was die Wellen hergeben: Treibholz, Hühnergötter und Meerglas fasst sie in Silber und macht so aus jedem Fund- ein Schmuckstück. Ob Anhänger, Ring oder Armreif – jedes Teil ist ein Unikat. Die kleinen Kostbarkeiten sind nicht nur hübsch anzusehen, sie erzählen Geschichten. Von einem Traumtag am Meer, vom Familienurlaub oder von der Liebe.

Anzeige

„Das werden Verlobungsringe“, sagt Madeleine Asmus und greift sich zwei kleine Feuersteine. Als Hingucker sollen sie bald die Finger ihrer Auftraggeber schmücken. Die Goldschmiedin verarbeitet Selbstgesammeltes und das, was ihr die Kunden bringen.

Weitere OZ+ Artikel

Fotostrecke: So schön ist der Silberschmuck von Madeleine Asmus

Zur Galerie Schmucke Strandfunde: So schön sehen Seeglas und Steine aus der Ostsee in Silber aus

Bei der Gestaltung lässt sich die 38-Jährige von der Natur leiten: Strandfunde bleiben unverändert. Madeleine Asmus möchte die raue Schönheit von Steinen und Seeglas in Szene setzen, statt sie in eine Form zu pressen. „Mir gefällt das Imperfekte. Das verleiht dem Schmuck einen ganz eigenen Charme.“

Genau hier liegt aber auch die Herausforderung: Komplett gerade Linien und Flächen gibt es in der Natur nicht. „Manchmal ist es nicht so leicht, Funde in eine Fassung zu bringen.“ Ein schlichter Ring ist binnen drei Stunden fertig, in einer filigranen Brosche dagegen können mitunter zwei Tage Arbeit stecken. Die Mühe aber wird belohnt. Kein Stück gleicht dem anderen, jedes ist einzigartig. „Für mich ist Schmuck etwas sehr Persönliches, Individuelles und kein Konsumgut.“

Im Einklang mit der Natur

Bei der Wahl ihrer Materialien setzt die Goldschmiedin auf Nachhaltigkeit. Die Metalle sind umweltfreundlich abgebaut oder recycelt. Madeleine Asmus’ Naturverbundenheit – sie ist auch ihre Arbeitsphilosophie. Deshalb möchte sie auch nicht, dass die Ostseestrände leer gesammelt werden. Schließlich sind Kiesel wichtig für den Küstenschutz.

Vielmehr möchte die Goldschmiedin besonders lieb gewonnene Funde verarbeiten oder das, was die Leute ohnehin längst zu Hause liegen lassen. „Es wär doch schade, wenn das im Regal verstaubt oder weggeworfen wird.“ Beim Design lässt Madeleine Asmus ihrer Fantasie gern freien Lauf. „Ich freue mich immer, wenn ein Kunde mir Spielräume lässt.“

Feuer und Flamme für Schmuckstücke

Ob schnörkellos oder detailverliebt – die meisten Auftragsarbeiten beginnen mit einer Bleistiftskizze. Dann fällt der Hammer. Auf einem Miniamboss klopft Madeleine Asmus ein Stück Silberblech zurecht, bis es der Silhouette einer Seeglasscherbe entspricht. Ein weiteres Plättchen vom Edelmetall schmilzt im Feuer einer Lötlampe zu einer Kugel ein. Diese soll später die Fassung des Kettenanhängers verzieren.

Wie man mit Ziselierhammer, Punzen und Zangen umgeht und mit deren Hilfe aus Steine und Silber Schmuck anfertigt, bringt Madeleine Asmus auch gern anderen bei. Sie bietet Workshops für Laien an. So kompliziert es auch erscheinen mag: Die Angst, als Neuling nichts Schönes zustande zu bringen, sei unbegründet. „Nur Mut, man kriegt das hin.“

Ein Wunsch wird wahr

Mit ihrer offenen Werkstatt in der Wollenweberstraße hat sich Madeleine Asmus im vergangenen Jahr einen Traum erfüllt. Die Liebe zum Künstlerischen dagegen begleitet sie ihr ganzen Leben. „Ich habe schon immer gern gezeichnet.“ Als sie dann nach dem Abitur ein Praktikum beim Goldschmied machte, habe sie gleich gewusst: „Ja, das ist es.“

Madeleine Asmus liebt es, kreativ zu sein. An Ideen mangelt’s nicht. Und Material, um diese umzusetzen, gibt es buchstäblich wie Sand am Meer. Schon die nächste Ostseewelle könnte der Goldschmiedin ein ungeschliffenes Juwel direkt vor die Füße spülen.

Das wöchentliche OZ-Corona Urlaubs-Update als Newsletter Jetzt neu: Wir bieten Ihnen gebündelt alle News und Tipps rund um den Urlaub in MV in Corona-Zeiten. Der Newsletter kommt jede Woche am Donnerstag gegen 10 Uhr in Ihr E-Mail-Postfach. Ganz einfach hier anmelden!

Lesen Sie auch

Von Antje Bernstein