Schnattern als Dank: Rostocker geleitet Entenfamilie sicher über Straße

Rostock

Ein wenig Abwechslung im Corona-Alltag lieferte eine zwölfköpfige Entenfamilie am Freitagmittag in der Rostocker Innenstadt. Passanten hatten das Elterntier mitsamt seinen elf kleinen Gösseln im Schlepptau gegen 12 Uhr in den engen Gassen rund um die Lohgerberstraße entdeckt.

Da sich die wachsamen Bürger sehr um das Wohl der Tiere kümmerten, ließen sie diese keine Sekunde aus den Augen. Sobald die Familie über eine Straße gehen wollte, hielten die Passanten den fließenden Verkehr an, so unter anderem in der Warnowstraße.

Anzeige

Sicherer Geleitschutz

Durch den sicheren Geleitschutz gelang es den Enten unbeschadet über den Asphalt zu kommen. Einzig der hohe Absatz des Bordsteins machte den kleinen Gösseln ein wenig zu schaffen, aber auch diesen meisterten sie schließlich mit Bravour.

Weitere OZ+ Artikel

So fanden sich nach einigen Minuten alle zwölf Enten im sicheren Gefilde des Haargrabens wieder und bedankten sich durch lautes Schnattern. Ente gut, alles gut.

Passanten haben am Freitag eine elfköpfige Entenfamilie sicher über eine Straße in Rostock geleitet. Quelle: Stefan Tretropp

Mehr zum Thema:

Von Stefan Tretropp