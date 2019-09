Vier Millionen Euro für Kita-Sanierung

Rostock

Viele Jahre war die Sanierung der Kita „ Schneckenhaus“ in der Nördlichen Altstadt im Gespräch. Nun hieß es, Kisten packen und umziehen. Mehr als 100 Kinder wechselten mit ihren Erzieherinnen das Quartier. Von der Innenstadt an der Lagerstraße ging es nach Reutershagen in den Krischanweg. Dort baute der Träger, die Rostocker Stadtmission, den neuen Kindergarten St. Andreas. Vergangene Woche wurde dieser feierlich eröffnet.

Ansicht des denkmalgeschützten Hauses von hinten. Auf dem kleinen Hof spielten hauptsächlich die Krippenkinder. Quelle: Stefanie Adomeit

Jetzt soll das 200 Jahre alte denkmalgeschützte Haus an der Lagerstraße und der Anbau aus den 1980er-Jahren für mehr als vier Millionen Euro saniert und umgebaut werden. Zuständig ist der Eigenbetrieb Kommunale Objekt­bewirtschaftung und -entwicklung Rostock (KOE). Die Gebäude befinden sich weitgehend noch im Zustand von 1985. „Endlich geht die Sanierung der Kita ‚ Schneckenhaus‘ los. Das war seit vielen Jahren überfällig und die Freude, dass der Eigentümer der KOE nun damit beginnt, ist groß“, sagt Vera Pürckhauer, Geschäftsführende Vorständin der Rostocker Stadtmission.

Die Bauarbeiten werden umfangreich und sich nicht leicht gestalten. Gründe sind Auflagen für denkmalgeschützte Gebäude sowie die beengten Verhältnisse auf dem Gelände. Bauvorbereitende Maßnahmen wurden bereits getroffen. Anfang Oktober soll mit den Abbrucharbeiten des angebauten hinteren Teils sowie mit der Schadstoffsanierung begonnen werden. Es sei denn, der KOE-Betriebsausschuss entscheidet am 26. September anders.

„Über eine schnelle Fertigstellung würden wir uns natürlich sehr freuen, denn Nachfragen für die Kita in der Stadtmitte gibt es viele“, sagt Pürckhauer. Mindestens anderthalb Jahre sollen Sanierung und Umbau dauern. „Die Arbeiten sollen voraussichtlich im Frühjahr 2021 fertig sein“, sagt Josefine Rosse, Sprecherin der KOE.

So soll die Kita „Schneckenhaus“ an der Lagerstraße aussehen wenn sie fertig ist. Quelle: matrix architektur

Und was soll in der Zeit alles erneuert werden? Das Haupthaus bekommt einen Anbau in Richtung Westen, das Dach wird komplett neu gedeckt, neue Fenster eingesetzt und die Fassade umfassend saniert. „Der Innenraum wird entkernt und an die Raumstrukturen des Nutzungskonzeptes angepasst. Die Kita soll barrierefrei werden und die technische Gebäudeausrüstung sowie Sanitäranlagen werden erneuert“, erklärt Rosse.

Für die Arbeiten sind 4,4 Millionen Euro eingeplant. Die Kosten übernimmt der Bauherr KOE. Davon kommen rund 2,9 Millionen aus dem Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE).

Der rückseitige Anbau von 1985 zum großen Hof soll wieder zurückgebaut werden. Quelle: Stefanie Adomeit

Von der Planung bis zur Umsetzung der Sanierung der Kita „ Schneckenhaus“ hat es fast zehn Jahre gedauert. „Für das Projekt waren intensive Vorgespräche – mit der Denkmalpflege, mit dem Amt für Stadtplanung und dem Jugendamt – notwendig“, sagt Rosse. Optimal für eine Kita-Nutzung sei das Haus nicht, da der Bedarf an Betreuungsplätzen in der Innenstadt aber groß ist, wurde entschieden, zu sanieren und das Gebäude weiterzubetreiben.

Da zweimal die Freiwillige Feuerwehr Stadt-Mitte vor Ort war, hatten einige Anwohner bereits befürchtet, dass die derzeit leer stehende Kita Vandalismus zum Opfer gefallen sei. Doch diese beruhigt: „Wir haben das Hinterhaus nur für Übungszwecke genutzt.“

Heute Kita, früher Armenhaus Ursprünglich gehörte das Gebäude, in dem sich heute das „ Schneckenhaus“ befindet, zum Stifthaus des St.-Georg-Hospitals. Es wurde 1798/99 auf den Grund­mauern von drei mittel­alterlichen Vorbauten errichtet. Bis 1946 wurde die Liegen­schaft als Armenhaus genutzt, anschließend wurde sie zwischen 1958 und 1963 schritt­weise für die Wohnraum­nutzung renoviert. Nach einem Leerstand von 1981 bis 1984 wurden die Gebäude dann 1984/85 erneut saniert und zum Kinder­garten umfunktioniert. In diesem Zusammenhang entstand ein hofseitiger Anbau. Quelle: KOE

Von Stefanie Adomeit