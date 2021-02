Schnee in Rostock: Wann wird meine Straße geräumt?

Rostock

An vielen Stellen der Hansestadt gab es Mittwochmorgen das gleiche Bild: Vor den Häusern griffen Männer und Frauen zu Schiebern, Schaufeln und Streusand, um die Gehwege vom Schnee zu befreien. Auf den Straßen blieben die dicken Flocken allerdings oft noch länger liegen. „Wir haben im Auftrag der Hansestadt etwa 395 laufende Kilometer Straßen von Schnee und Eis zu befreien“, sagt Steffen Böhme, Sprecher der Rostocker Stadtentsorgung.

Das erfolge nach einem festen Plan mit klarer Priorisierung in A-, B- und C-Straßen. „Die Kategorie A umfasst 216 Kilometer Straße mit höchster Dringlichkeit. Also alle Hauptverkehrsstraßen, zum Beispiel die Hamburger Straße oder Am Strande, also die, wo auch der öffentliche Nahverkehr lang muss“, so Böhme. Seine Mitarbeiter hätten dabei sicherzustellen, dass die Straßen um 7 Uhr fahrbereit sind, damit das öffentliche Leben funktionieren kann.

Geräumte Straßen wieder zugeschneit

„Das Problem beim aktuellen Wintereinbruch ist, dass es über den Tag immer wieder stark geschneit hat. Deshalb hatten manche vielleicht den Eindruck, wir wären noch gar nicht da gewesen. Aber die geräumte Straße ist einfach wieder zugeschneit“, so Böhme. Insgesamt seien 16 Räum- und Streufahrzeuge für die Straßen und 15 für Rad- und Gehwege im Einsatz gewesen – und das seit morgens 5 Uhr. Dazu kamen als Unterstützung drei Trupps vom Amt für Verkehrsanlagen, die sich um die Fußgängerüberwege gekümmert und diese vom Schnee befreit haben.

Diese Pflichten haben Anlieger Grundstückseigentümer sind in der Hansestadt zum Winterdienst verpflichtet – zumindest für die öffentlichen Gehwege vor ihrem Haus oder Hof. Bis 7 Uhr muss der Bürgersteig für Fußgänger passierbar sein. Ob die Eigner selbst zum Schneeschieber greifen oder die Dienstleistung einer Fachfirma überlassen, ist der Stadt egal. Nicht egal ist dagegen, womit gestreut wird: Beim Winterdienst darf auf Gehwegen der Hansestadt kein Salz eingesetzt werden – sondern nur abstumpfende und salzfreie Streumittel wie Kies, Splitt oder Sand. Diese erkennt man im Handel am Umweltzeichen „Blauer Engel“ (www.blauer-engel.de) und sie sind besser für Hundepfoten, das Grundwasser und die Natur. Der Schnee sollte nicht auf die Fahrbahn geschoben werden, auch Rinnsteine und Gullys sind freizuhalten. Verstöße gegen die Räum- und Streupflicht können von der Stadt mit Zwangsmaßnahmen und Bußgeld geahndet werden. Die Winterdienstsaison gilt immer vom 1. November bis 31. März.

Welche Straßen zu welcher Winterdienstkategorie gehören, will Böhme nicht öffentlich machen. „Nach den Hauptverkehrsstraßen folgen die Wohnstraßen. In der Kategorie B betrifft das 84 und bei C 95 Kilometer“, so Steffen Böhme.

Darunter fielen dann Wohnstraßen, wo weder Bahn noch Bus fahren und der Winterdienst auch nicht an andere Eigentümer übertragen werden kann, also beispielsweise kleine Nebenstraßen in der Innenstadt. „Wir lassen aber jetzt in keiner der Straßen den Schnee tagelang liegen – wir arbeiten sukzessive alles ab und realisieren die Befahrbarkeit. Aber es geht eben nur nacheinander“, sagt der Unternehmenssprecher.

Sperrmüllabfuhr verschiebt sich

Trotz des Winterdienstes sei die Stadtentsorgung bemüht, auch den Tourenplan der normalen Müllentsorgung wie gewohnt einzuhalten. Um die akuten Anforderungen des Winterdienstes in den Griff zu bekommen, würden Mitarbeiter, die sonst für Straßenreinigung und den Containerdienst zuständig sind, beim Räumen und Streuen mit eingebunden.

Einfluss hätte die Witterung auch auf die Sperrmüllentsorgung: „Die Abfuhr erfolgt zeitversetzt. Aufträge, die für Mittwoch und Donnerstag angemeldet wurden, werden bis spätestens Sonnabend ausgeführt“, so Böhme.

Von Claudia Labude-Gericke