Rostock

Das kalte Vergnügen hat Ella (5) heiß ersehnt. Juchzend rodelt sie zusammen mit Papa Maik Scheffel den Hang hinunter. Endlich Schnee! Für das Vater-Tochter-Duo ist es die erste gemeinsame Schlittenfahrt überhaupt. „Bislang war der Schnee immer weggetaut, bevor wir rodeln konnten“, sagt Maik Scheffel. Deshalb will Ella die Premiere in Rostocks Wallanlagen umso mehr auskosten. „Es macht so viel Spaß.“

Rostock trägt an diesem Sonnabend weiß. Zum ersten Mal in diesem Winter. Was Autofahrer fluchen lässt, ist für Kinder ein großes Vergnügen. In den Wallanlagen rodeln sie um die Wette, liefern sich Schneeballschlachten, bauen Schneemänner oder zaubern unter vollem Körpereinsatz Schneeengel in die Landschaft. Im Corona-Lockdown ein willkommener Spaß, der viele Familien ins Freie zieht.

Ellen (4) rodelt mit Mama Daniela Weber nahe dem Kröpeliner Tor den verschneiten Berg hinunter. „Wir sind schon zwei Stunden hier.“ Ans Nachhausegehen denkt auch Martha (4) nicht. Eine Dreiviertelstunde schon ist sie mit Mama Anna Körmann-Günther auf der Piste. Langsam ermüden die Muskeln, nicht aber die Rodellaune. Von ihrer Mutter lässt sich Martha den Hügel hinaufziehen. „Nochmal, nochmal!“ ruft die Kleine und rast kurz darauf erneut lachend ins Tal.

Ruhiger geht’s am Stadthafen zu. Spaziergänger schlendern am Ufer entlang. Die Schneedecke dämpft alle Geräusche. Umso deutlicher ist das Knirschen zu hören, wenn Ausflügler durch die weiße Pracht stapfen. Familien, Jogger, Einzelgänger – alle zieht es raus in die Winterlandschaft. Die geizt nicht mit Reizen. Glitzernder Schnee, Bäume wie gezuckert, Wölkchen, die sich im Wasser spiegeln – da zücken viele Leute ihre Smartphones, um den Blick auf Warnow und Gehlsdorfer Ufer festzuhalten.

Bewahrheiten sich die Wettervorhersagen, dürfen wir das Winter-Vergnügen auch in den kommenden Tagen genießen. Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt sollen in Rostock auch hin und wieder Schneeflocken vom Himmel fallen.

Von Antje Bernstein