Schneefall im Westen von MV: Schon 35 Unfälle – Verkehrssituation angespannt

Rostock

Plötzlich einsetzendes Schneetreiben hat in den vergangenen drei Stunden bereits zu über 35 Unfällen mit verletzten Personen im westlichen Mecklenburg geführt. Das Polizeipräsidium Rostock bittet Autofahrer um eine vorsichtige und vorausschauende Fahrweise, da die Unfälle auf die aktuellen Witterungsbedingungen zurückzuführen seien.

Nach Angaben der Rostocker Polizei ereigneten sich die genannten Unfälle in der Zeit zwischen 15.45 Uhr und 17.30 Uhr. Ein Auto überschlug sich auf der L16 bei Parchim zwischen Darze und Wozinkel (Landkreis Ludwigslust-Parchim), nachdem es glättebedingt von der Fahrbahn abgekommen war, und landete im Straßengraben. Beide Insassen konnten das Fahrzeug zwar verlassen, aber mussten zur Behandlung ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Ein anderer Autofahrer kam in der Kritzmower Straße in Klein Schwaß (Landkreis Bad Doberan) ebenfalls von der Fahrbahn ab und stieß dabei mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen, so die Polizei. Das entgegenkommende Fahrzeug wurde dabei so stark beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit war. Hierbei wurden die Mitfahrer leicht verletzt.

Gegen 16 Uhr ereignete sich ein schwerer Unfall zwischen Utech und Thandorf (Landkreis Nordwestmecklenburg) in der Nähe zu Schleswig-Holstein. Auch hier rutschte der Autofahrer von der Fahrbahn und kollidierte mit einer Straßenbahn. Laut Rostocker Polizeipräsidium musste der Fahrer mithilfe der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit und mit einer Kopfverletzung ins Krankenhaus gebracht werden.

Die Rostocker Polizei bittet Autofahrer um eine defensive Fahrweise und ausreichend Sicherheitsabstand zu anderen Fahrzeugen, um bei der Glätte rechtzeitig zu bremsen.

Von Caroline Bothe