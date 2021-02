Rostock

Zu einem schweren Verkehrsunfall im dichten Schneetreiben ist es am Mittwochvormittag in der Rostocker Innenstadt gekommen. Der 33-jährige Fahrer eines Audis kam in einer verkehrsberuhigten Zone nach rechts von der Wallstraße ab, streifte einen Baum und überschlug sich. Er erlitt schwere Verletzungen.

Nach Angaben der Polizei hatte sich das Unglück gegen 11.30 Uhr an der Ecke zur Rungestraße zugetragen. Der 33-Jährige war mit seinem Audi in Richtung Steintor unterwegs und kam aus noch nicht geklärten Gründen nach rechts von der Straße ab. Er fuhr zunächst gegen zwei Begrenzungspoller und stieß dann gegen den Baum. Durch den Aufprall stürzte das Auto auf das Dach.

Zahlreiche Passanten kümmerten sich um Verletzten

Zahlreiche Passanten kümmerten sich sofort um den Verletzten, der zunächst nicht mehr ansprechbar war. Die zeitgleich verständigten Rettungskräfte trafen kurz darauf an der Unfallstelle ein. Die Polizei sperrte die Wallstraße.

Ein Notarzt kümmerte sich um den 33-Jährigen, der schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Zum Unfallzeitpunkt gab es starke Schneeschauer und die Fahrbahn war vereist.

Von Stefan Tretropp