Rostock

Betonplatten und viele parkende Autos prägen das Bild der Ziolkowski- und der Brahestraße in der Rostocker Südstadt. Der Ortsbeirat verweist bereits seit Jahren auf den Sanierungsbedarf, das Gremium, Anwohner und eine Kitaleiterin sehen hier außerdem Gefahrenstellen für die Verkehrsteilnehmer. Ein Unfall, bei dem am 14. Januar eine 13-Jährige von einem Auto in der Ziolkowskistraße erfasst wurde, sorgt für neuen Diskussionsstoff.

Gisela Krüger lebt seit 1982 in der Ziolkowskistraße. „Es gibt immer mehr Autos und die Menschen fahren hier immer schneller und rücksichtsloser“, sagt die 82-Jährige. Zusätzlich irritiert ist sie über die Absperrung vor der Verkehrsinsel, über die viele Anwohner und die Schüler der nahen Bildungseinrichtungen einen sicheren Übergang in Richtung Straßenbahn-Haltestelle Erich-Schlesinger-Straße hatten.

Neue Wege wegen Bau eines Wohnquartiers

Doch da die Wohnungsgenossenschaft Schifffahrt-Hafen zwischen den Hausblöcken 11 und 12 aber ein neues Wohnquartier baut – genau dort, wo bislang der Pfad zu den Haltestellen war– verliert die Verkehrsinsel ihre Bedeutung, aktuell ist sie sogar gesperrt.

Normalerweise queren viele Anwohner und Kinder der nahen Bildungseinrichtungen hier die Ziolkowskistraße auf dem Weg zur Straßenbahn. Aufgrund des Baus eines neuen Wohnquartiers verändern sich jedoch die Fußgängerströme. Die Absperrung einer Verkehrsinsel soll dies unterstützen. Quelle: Moritz Naumann

„Die Verkehrsinsel wurde abgesperrt wegen des Baufelds und dessen Zufahrt“, erklärt Sarah Schüler, Pressesprecherin der Polizeiinspektion Rostock. Stattdessen sei ein paar Meter weiter ein neuer Übergang geschaffen wurden, der die Fußgängerströme über den Parkplatz des Eck-Hochhauses zu den Haltestellen führen soll. Von einem Übergang ist dort jedoch nichts zu sehen, lediglich ein „Vorsicht-Fußgänger-Schild“ ist provisorisch aufgestellt worden.

Unfall ohne Zusammenhang?

Das reicht Stephan Posselt ( SPD), Ortsbeirats- und Bürgerschaftsmitglied, nicht. Er beurteilt die aktuelle Sicherung als mangelhaft, auch vor dem Hintergrund des jüngsten Ereignisses. Am 14. Januar kam es hier nämlich zu einem Unfall. Eine 13-Jährige wollte gegen 8.30 Uhr die Ziolkowskistraße überqueren, ist dabei von einem Pkw erfasst und nach Angaben der Polizei leicht verletzt worden.

„Die Baumaßnahme in der Ziolkowskistraße und der angesprochene Unfall stehen nur sehr mittelbar bis gar nicht im Zusammenhang“, heißt es vom Amt für Mobilität. Posselt entgegnet: „Fakt ist: Die Wegeführung hat sich dort geändert und man muss Maßnahmen ergreifen, die dies berücksichtigen.“ Zwischen 2011 und 2019 kam es lediglich ein weiteres Mal zu einem Unfall mit Beteiligung eines Fußgängers – ausgerechnet jetzt der Zweite. Zufall? „Ein Fall ist zwar keine Regel“, sagt Posselt, jedoch müsse man solch Ereignisse Ernst nehmen.

Laut der Statistik der Polizei haben sich in den vergangenen Jahren vor allem drei Stellen in der Rostocker Südstadt als sogenannte Unfallhäufungsstellen herausgestellt. Quelle: Benjamin Barz

Sanierung der Betonplattenstraße?

Laut Polizei sei die nahe Hauptkreuzung Südring/ Erich-Schlesinger-Straße eine der drei Unfallhäufungsstellen in der Südstadt. Posselts Idee, um vor allem am Übergang der Ziolkowskistraße für mehr Sicherheit zu sorgen? Ein partielles Parkverbot in der Ziolkowskistraße, vor allem direkt an den Nebenstraßen: „Durch die parkenden Fahrzeuge ist es einfach extrem schwer für Autofahrer, die Straße dort richtig einzusehen.“

Kristin Schröder (Linke), Ortsbeiratsvorsitzende der Rostocker Südstadt sieht diesen Handlungsbedarf auch, vor allem weil eine Sanierung der Betonplattenstraße längst überfällig sei. Tatsächlich will die Stadt hier schon bald loslegen. „Die Beplanung ist schon sehr vielversprechend“, sagt Schröder.

Sanierung der Ziolkowskistraße Nach Angaben von Heiko Tiburtius, Leiter des Rostocker Tiefbauamtes, werde mit der Sanierung der Ziolkowskistraße im Frühjahr 2022 begonnen. Dabei handele es sich um eine grundhafte Sanierung, die in zwei Abschnitten erledigt wird. Der erste Bauabschnitt umfasst den Bereich zwischen Erich-Schlesinger-Straße und Kurt-Tucholsky-Straße. In diesem Zuge wird die Straße mit verkehrsberuhigenden Elementen ausgestattet. Für Anwohner werden Parktaschen geschaffen, so dass Autos nicht mehr parallel zur Fahrbahn parken müssen. Dies bedeute aber nicht, dass es mehr Parkmöglichkeiten geben werde. Die Mittel zur Sanierung des ersten Bauabschnitts seien im Haushalt eingeplant und umfassen etwa eine Million – für Bauabschnitt Zwei kalkuliere man mit ähnlichen Kosten. Laut Tiburtius hofft man die Sanierung im Jahr 2024 abschließen zu können.

Hohe Geschwindigkeiten vor Rostocks größter Kita

Die Rostockerin sieht jedoch noch eine weitere Gefahrenstelle im Stadtteil, die so jedoch nicht als solche von der Polizei identifiziert wird: Die Brahestraße auf Höhe der AWO-Kita „Rappelkiste“ – eine von Rostocks größten Kindertageseinrichtungen. Hier gebe es zwar bereits eine 30er-Zone, aber Autos seien dennoch oft zu schnell unterwegs.

Seitdem Madeleine Pagels, Leiterin der Awo-Kita, vor drei Jahren hier die Leitung übernommen hat, kenne sie dieses Thema. Ihre eigene Beobachtung: „Keiner hält sich an die 30-Zone.“ Ein Hinweis zu dieser Geschwindigkeitsbegrenzung findet man in der Straße auch vergebens. Lediglich ein Vorsicht-Kinder-Schild sensibilisiert hier vorsichtiger zu fahren. „Und ich dachte immer, hier befindet sich ein entsprechender Hinweis“, sagt Pagels.

Eigentlich ist die Kitaleiterin der Rappelkiste, Madeleine Pagels, immer davon ausgegangen, dass in der Brahestraße ein Schild auf die Geschwindigkeitsbegrenzung 30 km/h hinweist. Doch im Moment fehlt der Hinweis vor Rostocks größter Kita. Quelle: Moritz Naumann

Hochbetrieb vor der Rappelkiste

Bei Verkehrsmessungen in der Straße im Jahr 2019 sei ein erheblicher Teil zu schnell gewesen. „Es wurden sogar 80 km/h registriert“, sagt Pagels. Darüber hinaus sei die Plattenstraße sanierungsbedürftig, die Parksituation – die Fahrzeuge parken zwischen Kita und Netto beidseitig senkrecht zur Fahrbahn – konfliktbehaftet, „vor allem wenn auf beiden Seiten Autos ausparken wollen“, sagt Pagels.

Größtes Problem? „Es fehlt an einem Gehweg entlang der Kita“, sagt die Kitaleiterin. Eltern, die ihre Kinder hier abholen, müssten generell die Straßenseite wechseln, wenn sie nicht gerade direkt vor der „Rappelkiste“ einen Parkplatz gefunden haben. Und dies sei oft nahezu unmöglich, „weil zu dieser Zeit auch im Netto Hochbetrieb herrscht.“

Große Tempo-30-Piktogramme

„Ja, die Probleme sind der Stadtverwaltung bekannt“, heißt es aus dem Amt für Mobilität. Lösungsansätze seien bereits mit dem Ortsbeirat diskutiert worden, jedoch sei eine Baumaßnahme mittel- bis kurzfristig nicht vorgesehen. Kurzfristig setze die Stadt hier auf Überwachung des Verkehrsraumes. Und: „Die Verkehrsbehörde hat die Anordnung großer Tempo-30-Piktogramme vorgenommen. Die Markierungsarbeiten werden im Frühjahr 2021 durch das Tiefbauamt erfolgen.“

Von Moritz Naumann