Parkentin/Rethwisch

Schnelles Internet für Mecklenburg: Auch in den Landkreisen Rostock und Nordwestmecklenburg geht der Breitbandausbau endlich voran. Was zunächst wie eine gute Nachricht klingt, sorgt längst nicht in allen Gemeinden für Begeisterung.

„In Bartenshagen fällt der erste Streckenabschnitt ab der B 105 komplett weg“, ärgert sich etwa Bürgermeister Tobias Priem (parteilos) und zählt weiter auf: „Auch in Parkentin stellt man erstaunt fest, dass die Gebiete rund um den Stegekamp, am Gewerbegebiet, an der Rostocker Straße, am Wiesengrund und am Reiterhof nicht angeschlossen werden sollen – gut ein Drittel unserer Gemeinde wird also in den Planungen nicht berücksichtigt.“

„Die aktuelle Prognose ist katastrophal für alle Leute, die sich auf den Ausbau verlassen haben – ein Schlag ins Gesicht.“ Tobias Priem, Bürgermeister Bartenshagen-Parkentin Quelle: Lennart Plottke

Kleingärten mit Breitbandanschluss?

Andererseits: „Dafür sollen die Kleingartenanlage und der Garagenkomplex mit Breitband ausgestattet werden“, erklärt Priem süffisant. „Die Leute freuen sich dann bestimmt – auch, wenn sie überhaupt keinen Stromanschluss haben.“

Vor drei Jahren habe sich die Mehrheit dafür ausgesprochen, dass die Gemeinde nicht von der Deutschen Glasfaser mit schnellen Anschlüssen versorgt wird – „im guten Glauben auf einen flächendeckenden Breitbandausbau“, so Priem. „Die aktuelle Prognose ist katastrophal für alle Leute, die sich darauf verlassen haben – ein Schlag ins Gesicht.“

Das Problem: Die Förderrichtlinien für den Glasfaserausbau schließen tatsächlich Adressen aus, die zum Zeitpunkt der Förderanträge bereits 30 Mbit/s anliegen hatten, zum eigenwirtschaftlichen Ausbau durch ein Telekommunikationsunternehmen angemeldet waren oder noch gar nicht existierten. „Aber wir sprechen doch hier von einer komplett neuen Technologie“, meint Tobias Priem. „Ob es Streaming-Dienste, Telefondienste oder smarte Haushaltsgeräte sind – künftig läuft doch vieles über das Internet.“ Dann dürften auch 30 Mbit/s nicht mehr ausreichen, ist Priem überzeugt: „Deshalb rufe ich den Landkreis auf, seine Strategie noch einmal zu überdenken.“

Unternehmer behelfen sich mit teuren Sonderanschlüssen

Das kann auch Marko Schrödter bestätigen. „Weil wir hier so geringe Geschwindigkeiten hatten, haben wir uns vor einiger Zeit von unserem Verwaltungsgebäude zum Kasten an der Straße eine schnelle Glasfaserleitung legen lassen“, sagt der Geschäftsführer der Parkentiner Fahrzeug- und Karosseriebau GmbH. „Das dürfen wir aber mit monatlich 300 Euro auch teuer an die Telekom bezahlen.“

Dabei nutze man das Internet nicht zum Filmestreamen oder Downloaden, macht Schrödter deutlich: „Mit Hilfe moderner Technik können wir uns aus der Ferne auf Geräte draufschalten, mögliche Probleme an den Fahrzeugen erkennen, recherchieren und an die Fahrer weitergeben – unsere knapp 50 Mitarbeiter haben etwa 40 Laptops oder PCs am Start.“

Kein schnelles Netz für Schule in Rethwisch

Jetzt warte er sehnlichst auf den versprochenen Breitbandausbau, erklärt Marko Schrödter: „Alles andere wäre für uns katastrophal.“ Und auf der aktuell vom Landkreis Rostock veröffentlichen Karte ist die Rostocker Straße in Parkentin tatsächlich als ein Ausbaugebiet verzeichnet – denn das Ausschlusskriterium von 30 Mbit/s erfüllt das Unternehmen im Normalfall bei Weitem nicht.

Auch für Horst Hagemeister, Bürgermeister in Börgerende-Rethwisch, ist das letzte Wort zum Breitbandausbau noch nicht gesprochen: „Bei uns ist der Ortsteil Rethwisch besonders betroffen – die Schule, die Kita, das Gemeindebüro, die Feuerwehr“, zählt Hagemeister auf. „Alle bekommen keinen schnellen Internetanschluss – das ist doch der Witz des Jahrhunderts.“

Fünf Jahre alte Bestandsaufnahme

2015 habe der Landkreis eine Bestandsaufnahme gemacht, an welchen Orten die Leitungsgeschwindigkeit ausreicht: „Erst ganze acht Jahre später soll der Breitbandausbau abgeschlossen sein.“ In dieser Zeit habe sich infrastrukturell viel verändert, macht Hagemeister deutlich: „Das muss man doch berücksichtigen.“ 18 000 Briefe zum Ausbau seien bereits verschickt worden, so Hagemeister: „Angeblich fehlen noch weitere 2000 – ich bin gespannt.“

In diesem Zusammenhang prüfe der Landkreis Rostock weitere Möglichkeiten, sagt Sprecher Michael Fengler: „Es gibt einige Fälle, in denen Haushalte im sogenannten Nahbereich von Hauptverteilerkästen liegen und deswegen nicht von der aktuellen Bundesförderung erfasst wurden – das Breitbandbüro des Landkreises sammelt solche und weitere Adressen, um sie für eine noch ausstehende Bundesförderung anzumelden.“

Landkreis Rostock prüft Vertragsanpassungen

Darüber hinaus würden geringfügige Anpassungen in den bestehenden Verträgen geprüft, um weitere Anschlüsse zu ermöglichen, so Fengler. Zu beiden Sachverhalten sei der Landkreis bereits in Gesprächen mit Bund und Land, man habe jedoch noch keine konkrete Lösung gefunden: „Ziel ist und bleibt eine flächendeckende Breitbandversorgung mit höchstmöglicher Anschlussdichte.“

Nordwestmecklenburg mit neun Monaten Verzögerung

Mit großen Erwartungen war der Breitbandausbau vor knapp zwei Jahren in die Umsetzung im Landkreis Nordwestmecklenburg gegangen. Das ehrgeizige Ziel damals: Bis Ende 2020 sollen alle förderfähigen Anschlüsse, das sind etwa zwei Drittel, im Landkreis per Glasfaser im Internet surfen können. Die Wemacom, eine Tochterfirma der Wemag, hat den Zuschlag erhalten und mit Hilfe von Subunternehmen die Aufgabe in Angriff genommen.

Die Ernüchterung folgte in diesem Jahr. Denn bereits zu Jahresbeginn war absehbar, dass das Ziel nicht ansatzweise zu schaffen war. Wochenlang vertröstete die Wemacom die Kunden, verwies auf Corona und die Tatsache, dass die Arbeiten dadurch behindert würden. Ende Sommer verkündete Nordwestmecklenburgs Landrätin Kerstin Weiss ( SPD) schließlich, dass der Ausbau sich um neun Monate verzögern werde. Dementsprechend seien die Verträge, die der Landkreis mit der Wemacom habe, geändert worden.

Immerhin rund 190 Millionen Euro Fördermittel des Bundes fließen in den Ausbau. Für Verwirrung sorgte im September eine Pressemitteilung des Energieministeriums aus Schwerin. Darin verkündete die Pressestelle, dass in Nordwestmecklenburg das erste Gebiet aufgeschaltet worden sei, die ersten Kunden über einen funktionierenden Glasfaseranschluss verfügen würden. Wenig später ruderte das Ministerium zurück. Tatsächlich gibt es im Landkreis bis heute keinen funktionierenden Anschluss.

9000 Haushalte in MV sind angeschlossen

Über einen funktionierenden Glasfaseranschluss verfügen knapp 9000 Haushalte in drei Projektgebieten in MV. Für insgesamt 112 Projektgebiete im Land hat der Bund mehr als 900 Millionen Euro Fördermittel bereitgestellt. „Mit mehr als 350 Millionen Euro Kofinanzierungsmitteln des Landes und dem kommunalen Eigenanteil reden wir von einem Gesamtvolumen in Höhe von 1,45 Milliarden Euro. Nach Umsetzung aller Projekte werden wir so mehr als 323 000 Haushalte, überwiegend im ländlichen Raum, mit Glasfaser erschlossen haben. In Kombination mit dem eigenwirtschaftlichen Ausbau sind wir in MV damit auf einem guten Weg zu einer nahezu flächendeckenden Versorgung“, so Pegel vor wenigen Wochen.

Von Lennart Plottke und Michael Prochnow