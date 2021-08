Schnelles Internet in Rostock: Hier bekommen die Anwohner es kostenlos

Rostock

Schnelles Internet für Rostocks internetschwächste Gebiete: Im Herbst starten die Stadtwerke Rostock den geförderten Breitbandausbau in der Hansestadt. Fast 1600 private Haushalte und Gewerbeobjekte bekommen dann kostenlos einen Glasfaseranschluss, der Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 1000 Mbit/s ermöglicht.

Insgesamt werden laut den Stadtwerken auch 16 Schulen, 158 Gewerbeeinheiten und mehrere Kliniken – unter anderem der Campus Schillingallee und das Zentrum für Nervenheilkunde in Gehlsdorf – an das Breitbandinternet angeschlossen. Zusammengerechnet werden 500 Kilometer Glasfaserkabel verlegt.

Wer unterversorgt ist, bekommt Glasfaserkabel kostenlos

Die Gehlsdorfer gehören zu den Ersten, die schnelles Internet bekommen. Vertriebsleiter Stefan Waldhaus von den Rostocker Stadtwerken informierte die Anwesenden im Gehlsdorfer Ortsbeirat am Dienstagabend über das Projekt. In dem Stadtteil werden ab Dezember 132 Objekte erschlossen – neben Hinrichshagen/Rostocker Heide sind das die zweitmeisten im gesamten Stadtgebiet.

Diese Stadtteile sind dabei Im Herbst startet der geförderte Breitbandausbau in Rostock, der unterversorgte Haushalte in 17 Stadtteilen bis 2023 mit Glasfasernetz ausstatten soll. Laut Plan der Stadtwerke Rostock geht es noch im dritten Quartal mit Biestow (24 Adressen) los. Es folgen im Dezember Gehlsdorf (132 Adressen) sowie Brinckmansdorf (66). Zu Beginn des neuen Jahres geht es weiter mit dem Hansaviertel (67), Gartenstadt/Stadtweide (64), im zweiten Quartal dann Krummendorf (119), im Sommer die Innenstadt (57) und Lichtenhagen (37). Von Oktober bis Dezember stehen dann Dierkow (70) und Warnemünde (126) auf dem Plan. Im Jahr 2023 folgen dann die Ortsteile Südstadt (10), Evershagen/Schutow (12), Marienehe (11), Hinrichshagen/Rostocker Heide (188), Schmarl (12), Torfbrücke (25) und Lichtenhagen (2).

„Ziel ist es, die unterversorgten Bürger mit Breitbandinternet auszustatten. Dafür wird ein Hochgeschwindigkeitsnetz gebaut und betrieben“, sagt der Geschäftsbereichsleiter Vertrieb. Bis etwa Juni 2022 soll der Ortsteil versorgt sein. 16 weitere Stadtteile werden bis 2023 ans Netz gebracht. Alle Einwohner, die im Fördergebiet liegen, bekommen in den nächsten Wochen Post von den Stadtwerken.

Die Gehlsdorfer sind bereits benachrichtigt worden. „Wer bisher keinen Brief bekommen hat, ist nicht dabei“, betont Waldhaus im Hinblick auf die Gehlsdorfer Bürger. Denn kostenlos ist nur, was auch vom Bund finanziert wird. Auf seiner Karte ist zu sehen, dass es Teile der Straße Fährberg, das Klinikareal und größere Teile Langenorts auf die Liste geschafft haben.

Wer langsames Internet nachweisen kann, darf hoffen

Im Gehlsdorfer Ortsbeirat hakten Anwohner nach, ob es nicht noch eine Möglichkeit gebe, nachträglich aufgenommen zu werden, wenn man keine Post erhalten habe. Stefan Waldhaus hat einen Tipp: „Sie können selbst zu drei unterschiedlichen Tageszeiten in der Woche einmal ihre Internetgeschwindigkeit messen und dokumentieren. Sind die Werte unter 30 Mbit/s, können Sie das Protokoll an die Stadtwerke schicken und wir versuchen, die Stadt dazu zu bewegen, Sie in die Förderung noch mitaufzunehmen.“ Eine Garantie, dass es klappt, könne er aber nicht geben.

Wichtig ist: Wer kostenloses Glasfasernetz in Gehlsdorf will, muss sich bis 31. Oktober melden. Ab 1. November ist die offizielle Planung beendet und danach kostet es die Einwohner auf jeden Fall Geld.

Auch Zufahrtstraßen bekommen Glasfasernetz

Um die betroffenen Gebiete anzuschließen, müssen die Stadtwerke sogenannte Zuführungsstraßen auf eigene Kosten mit Glasfaserkabel ausstatten. Demnach werden die Straßen, die zu den unterversorgten Adressen führen, mitversorgt. Alle Anwohner, die an diesen Straßen wohnen, bekommen ebenfalls Post. In Gehlsdorf betrifft das 255 Objekte, die ebenfalls schnelles Internet erhalten könnten. Das kostet dann allerdings Gebühren. Wer einen Internetvertrag abschließt, zahlt weniger oder bei höheren Verträgen sogar nichts. Ohne eine Anbieterbindung kostet der Glasfaseranschluss laut Stadtwerken 2070 Euro.

Ortsbeiratsvorsitzender Kurt Massenthe begrüßt das Angebot: „Wir hinken in Deutschland ja ziemlich hinterher. Dieses kostenlose Glasfasernetz ist für uns eine gute Sache.“ Auch er als Krummendorfer profitiere jetzt von dem Förderprojekt.

Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen freut sich über die Förderung durch Bund und Land: „Daten sind der Rohstoff des 21. Jahrhunderts, und nur mit schnellen Datenleitungen machen wir sie verfügbar und können sie auch adäquat nutzen. Doch noch nicht überall in Rostock sind wir fit für diese Herausforderungen in den kommenden Jahren.“

Von Virginie Wolfram