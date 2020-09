Am heutigen Freitag ist der Tag der Currywurst. Volontärin Chantal Ranke wollte im Schnellrestaurant „Turbo“ in Bad Doberan herausfinden, was eine gute Currywurst ausmacht. Als sie den Inhaber nach dem Rezept fragte, kam dieser mit einem vergilbten Buch um die Ecke. Und dann musste sie etwas schwören.