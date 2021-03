Rostock

Die Nachfrage nach Corona-Tests ist vor den Osterfeiertagen hoch. Viele wollen sich vor dem Besuch bei der Kernfamilie absichern und nutzen die Gelegenheit für Schnell- und Selbsttests.

Neben dem freiwilligen Test vor dem Verwandtenbesuch gilt zusätzlich zukünftig eine Testpflicht vor dem Besuch vieler Einrichtungen. So ist ein aktuelles negatives Ergebnis ab Mittwoch für körpernahe Dienstleistungen notwendig, ab Dienstag nach Ostern gilt die Regelung auch für alle anderen Geschäfte, in denen Termin-Shopping möglich ist. In Rostock gilt die Testpflicht aber erst ab dem 10. April.

Wer darf zum Antigen-Schnelltest?

Bürger mit Wohnsitz in Deutschland im Rahmen der Verfügbarkeit Anspruch auf einen kostenloses Antigen-Schnelltest pro Woche. Dafür wird, ähnlich wie beim PCR-Test, ein Nasen- oder Rachenabstrich entnommen. Dieser erfolgt durch geschultes Personal, etwa in Apotheken, und wird Personen angeboten, die keine typischen Covid-19-Symptome haben. Anders als der PCR-Test ist die Auswertung nicht laborgestützt, Ergebnisse gibt es nach 15 bis 30 Minuten. Eine halbe Stunde vor dem Test darf nichts gegessen oder getrunken werden, auch Kaugummi kauen, Rauchen oder Zähneputzen sind tabu.

Wo sind Schnelltests möglich?

Für die kostenlosen Schnelltests stehen in MV aktuell 150 Schnelltesteinrichtungen zur Verfügung. Die Landkreise, kreisfreien Städte, Apotheken sowie zahlreiche Hilfsorganisationen und weitere Unterstützer beteiligen sich am Aufbau eines flächendeckenden Netzes.

Gibt es freie Termine vor Ostern?

Die Apotheken, die bereits Schnelltests anbieten, werden derzeit überrollt von Anfragen, wie Axel Pudimat, Vorsitzender des Apothekerverbands MV betont. „Wir warten auf einen großen Teil der Schnelltests. Jeder hat Anspruch darauf, aber sie müssen erstmal da sein“, sagt der Betreiber der Aesculap-Apotheke Rostock.

In der Adler-Apotheke in Rostock nehmen täglich rund 250 Personen das Angebot in Anspruch. „Termine gibt es erst wieder nach Ostern“, sagt Inhaberin Antje Urban. Wer online bei der Baltic-Apotheke in Stralsund einen Termin buchen möchte, erhält auch dort ebenfalls den Hinweis, dass es aktuell keine freien Zeitfenster gibt.

Die Reitbahn-Apotheke in Neubrandenburg sowie die Löwenapotheke am Bahnhof in Schwerin haben hingegen noch vereinzelt freie Zeitfenster.

Video: Warum Rostock bislang so wenig Corona-Fälle hatte

Sind Selbsttests eine Alternative?

Neben dem kostenlosen Antigen-Schnelltest gibt es zudem Antigen-Selbsttests, die kostenpflichtig erworben werden können. Diese sind so ausgelegt, dass sie von Privatpersonen zu Hause durchgeführt werden können. 22 verschiedene Hersteller haben inzwischen eine Sonderzulassung erhalten, zahlreiche Discounter, Apotheken sowie Drogerie- und Onlinemärkte werben mit ihnen, die Kapazitäten sind knapp.

„Die Lage ist nicht immer gut – es kommt drauf an, bei welchem Lieferanten man fragt“, sagt Nicole Rath von der Rostocker Ratsapotheke. „Ich konnte gerade bestellen, von daher sieht es gut aus.“ Ein Selbsttest kostet etwa 10 Euro. „Die Nachfrage ist sehr hoch, das hätte ich so nicht gedacht“, sagt auch Thomas Müller von der Rats-Apotheke in Marlow. Etwa 60 Tests hat er vorrätig, die nächsten sind bestellt, sodass eine Verfügbarkeit gesichert ist. „Preislich liegen die Einzeltests zwischen sechs und acht Euro.“

Unterschied PCR- und Antigen-Test Nach Angaben der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung gilt der PCR-Test als „Gold-Standard“ unter den Corona-Tests. Er beruht auf der sogenannten Polymerase-Kettenreaktion. Dabei wird Erbmaterial des Virus vervielfältigt. „Dadurch gelingt es, Viren nachzuweisen, auch wenn erst wenige Erreger vorhanden sind“, heißt es. Proben werden von medizinischem Personal entnommen, die Auswertung erfolgt über Labore, Ergebnisse liegen nach einem bis drei Tagen vor. Antigen-Tests hingegen weisen bei einer Infektion bestimmte Eiweiße des Coronavirus SARS-CoV-2 in den Schleimhäuten der Atemwege nach. „Der Antigen-Test ist weniger sensitiv als ein PCR-Test. Das bedeutet, dass eine größere Virusmenge notwendig ist, damit ein positives Ergebnis angezeigt wird.“

Reicht für den Friseurbesuch ein negativer Selbsttest?

Verbandsvorsitzender Pudimat sieht ein Problem bei den Selbsttests. „Wenn die Leute den Test selbst kaufen und durchführen, haben sie das Problem, dass es keine Bescheinigung gibt. Das ist der Dreh- und Angelpunkt“, erklärt er. „Wir wollen gar nicht unbedingt Tests verkaufen. Wir wollen lieber selbst testen. Da haben Bürger einen Anspruch drauf.“

Auch die Schweriner Staatskanzlei hält Schnelltests für praktikabler – Menschen bekommen ein Zertifikat, auf dem nicht nur das Testergebnis, sondern auch Name, Datum und Uhrzeit festgehalten sind. Dennoch ist auch ein Selbsttest möglich. Auf OZ-Nachfrage heißt es, dieser müsse direkt vor Ort – etwa vor einem Friseurtermin – durchgeführt werden und kann später nicht auch noch an einem anderen Ort vorgezeigt werden.

Was passiert bei positiven Ergebnissen?

Ein positives Ergebnis mit einem Antigentest stellt zunächst einen Verdacht auf eine Sars-CoV-2-Infektion dar. „Es ist jedoch keine sichere Diagnose“, heißt es seitens der Hansestadt Rostock. Das Ergebnis muss mit einem laborgestützten PCR-Test abgesichert werden. Betroffene sollten den Hausarzt, das Gesundheitsamt oder das nächstgelegene Testzentrum kontaktieren und sich bis zu einer gesicherten Diagnose in Isolation begeben.

Von Katharina Ahlers