Nach der Schließung des in die Kritik geratenen Tierversuchslabors LPT in Hamburg haben nun mehrere Tierheime die verbliebenen rund 1000 Ratten und Mäuse in ihre Obhut genommen. Der Landesverband MV des Deutschen Tierschutzbundes hat insgesamt 80 Nager übernommen. Diese wurden zunächst in Schlage bei Rostock untergebracht und mittlerweile auf andere Tierheime verteilt.