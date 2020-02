Schön bunt oder Umweltverschmutzung? Rostocker KTV diskutiert über Werbeplakate

Rostock

Sie hängen an Mülltonnen, Glascontainern und Hauswänden: Vor allem in Rostocks Kröpeliner-Tor-Vorstadt weisen zahlreiche Veranstaltungsplakate auf Feste, Konzerte oder Demonstrationen hin.

„Ich sehe es nicht ein, dass manche Plakate hier zerflettern, vom Winde verweht werden oder sich ablösen, weil Regen dahinter läuft“, sagt Hannes Toscher ( CDU/UFR), Bewohner des Rostocker Szeneviertels und Mitglied im Ortsbeirat. „Dann landen die hier auf der Straße oder bleiben auch nach Veranstaltungsende hängen und werden überklebt.“

Selbst Verkehrsschilder würden auf der Rückseite beklebt. „Ich habe bereits mit dem Ordnungsamt gesprochen und mir wurde versichert, dass zum Teil auch schon Plakate entfernt wurden.“

Illegale Plakatierung ist Sachbeschädigung

„Wird illegale Werbung im öffentlichen Raum – also zum Beispiel an Lichtmasten oder vielleicht sogar auf Werbeanlagen – festgestellt, werden, sofern möglich, die Verursacher zur Beseitigung aufgefordert“, sagt Stadtsprecher Ulrich Kunze. „Geschieht dies nicht, veranlasst die Stadtverwaltung eine sogenannte Ersatzvornahme, das heißt eine Abnahme der Plakate und die Inrechnungstellung der Kosten dafür durch die Verwaltung.“ Zudem werde geprüft, ob eine Ordnungswidrigkeit vorliegt. In der Regel handele es sich bei einer illegalen Plakatierung an Mülltonnen und Hauswänden um Sachbeschädigung.

Werbeverträge für den öffentlichen Raum

Bereits in den 90er-Jahren wurden durch die Stadtverwaltung zwei Pauschalwerbeverträge für beleuchtete sowie unbeleuchtete Werbung im öffentlichen Raum abgeschlossen und so professionell bewirtschaftete Außenwerbemöglichkeiten geschaffen. Die beiden Vertragspartner – die Firmen Wall und Ströer – kümmern sich um die Bewirtschaftung dieser Flächen. „Im Gegenzug hat die Stadt jährliche Einnahmen im sechsstelligen Bereich“, sagt Kunze.

Durch diese Verträge soll illegale Werbung eingedämmt und „Wildwuchs an sehr unterschiedlichen Werbeanlagen“ verhindert werden. Außerdem gebe es besondere Regelungen, etwa im Zusammenhang mit Zirkus-Veranstaltungen oder im Vorfeld vom Wahlen.

„Ein Abbild der Vielfalt“

Ortsbeiratsmitglied Andy Szabó (parteilos) kann diese Aufregung nicht verstehen. „Die Plakate sind ein Abbild der Vielfalt in der KTV“, sagt Szabo, der zudem Vorsitzender des KTV-Vereins ist. „Sie weisen auf die vielen unterschiedlichen Veranstaltungen in unserem Stadtteil hin.“ Auch der Verein nutzt Werbeplakate, um unter anderem auf das KTV-Fest hinzuweisen. „Wir hängen die auf und nehmen die nach der Veranstaltung auch wieder ab – wenn sie nicht überklebt wurden.“

Ähnlich sieht das Thomas Fanter vom Mau-Club. „Grundlegend nehmen wir Plakatierung als Imagebildung wahr und es gehört zum kulturellen Stadtbild einer jungen, urbanen Stadt“, sagt er. „Der Mau-Club plakatiert ausschließlich an geduldeten und schon genutzten Stellen. Wir plakatieren keine Häuser oder Hausmülltonnen.“

Umweltgedanke wichtig

Auch viele Anwohner sehen es entspannt. „Das Bild passt zur bunten KTV“, sagt etwa Evi K. „Wenn Plakate abfallen und auf der Straße liegen, dann ist das natürlich ärgerlich. Dann hebe ich das auch auf.“ Ähnlich sieht das André Döring. „Im Vergleich zu den ganzen Graffitis sind die Plakate doch sehr dekorativ“, sagt der 26-Jährige. „Aber aus Umweltschutzgründen sollte man aufpassen, dass die hier nicht irgendwann rumfliegen.“ Kerstin Paulien findet die Plakate „nicht hässlich“. „So wirklich nehme ich das gar nicht wahr“, sagt sie. „Aber es ist doch schön, dass es hier so viele Veranstaltungen gibt.“

Auch Hannes Toscher betont, dass er grundsätzlich nichts gegen Plakate hat. Er appelliert jedoch an die Verantwortlichen, nach Beendigung einer Veranstaltung die Plakate wieder zu entfernen. „Auch wenn der Veranstalter für das Plakat zuständig ist, ist es doch auch für die Veranstaltungsstätte nicht schön, wenn alte kaputte Plakate hier rumhängen.“

Mehr zum Thema:

Von Katharina Ahlers