Rostock

Knappe Spielergebnisse ist der Stürmer des Rostocker Vereins 1. FC Versandkostenfrei Marcel Tack (33) beim Beachsoccer gewohnt. Deshalb nahmen er und seine Frau Lisa-Marie (31) den zweiten Platz bei der OZ-Aktion „Schönste Gartenlaube in MV“ sehr sportlich. Es war eine knappe Kiste. Mit nur drei Stimmen weniger als der Sieger bei der Leser-Abstimmung (OZ-Leser haben entschieden: Diese Rostocker Familie hat die schönste Gartenlaube in MV) dürfen sich die Tacks auch als Gewinner fühlen.

Über den 250-Euro-Gutschein für den Rostocker Gartenfachmarkt Grönfingers freuten sich die Gartenfreunde deshalb enorm. „Prima. Da können wir beispielsweise Tulpen-Zwiebeln und eine Palme für unser kleines Paradies kaufen“, erklärte Lisa-Marie Tack. Sie habe den „grünen Daumen“, er sei für die groben Arbeiten verantwortlich, versicherte ihr Mann. In den vergangenen vier Jahren hat das Duo enorm viel Arbeit in das 240 Quadratmeter große Anwesen in der Kleingartenanlage „An der Mühle“ in Rostock-Evershagen gesteckt.

Fast jedes Wochenende in der Natur

Die Angestellte bei einer Wohnungsgesellschaft und der Kranfahrer bei MV Werften in Warnemünde haben das Gelände entrümpelt, neue Wege angelegt, Bäume geschnitten, eine gemütliche Sitzecke geschaffen ... „Jetzt wird noch die Laube gestrichen und der Rasen neu gestaltet“, erklärt Marcel Tack.

Zusammen mit ihrem Hund Siggi verbringen die Reutershäger fast jedes Wochenende hier. Toll finden sie, dass sich zunehmend mehr junge Leute der Gartenarbeit verschreiben. Das Paar mag die Ruhe und schätzt die selbst gezogenen Kohlrabis, Kartoffeln, Radieschen und Zwiebeln. Und natürlich wird hier auch mit dem großen Freundeskreis gefeiert.

So lief die OZ-Laubenaktion Die OSTSEE-ZEITUNG hat nach der schönsten Gartenlaube in MV gesucht. Leser haben uns Fotos und kurze Beschreibungen ihres Gartenhauses geschickt. Unter den zahlreichen Einsendungen haben wir die besten zehn Teilnehmer ausgewählt. In einer Online-Umfrage konnten Leser dann für ihren Favoriten abstimmen. 230 von insgesamt 839 Teilnehmern (27,4 Prozent) fanden: Familie Stolls Gartenhaus in Rostock-Kassebohm ist die schönste Laube in MV. Die Stolls haben damit einen 500-Euro-Gutschein für Ikea Rostock gewonnen. Nur knapp dahinter auf Platz 2 mit 227 Stimmen: Der Garten von Lisa-Marie und Marcel Tack aus Rostock-Evershagen. Aufgrund des engen Ergebnisses hat sich die OZ kurzerhand entschieden, noch einen 250-Euro-Gutschein für Rostocks Gartenfachmarkt Grönfingers zu vergeben. Auf den weiteren Plätzen: Heide-Marie Koch ( Bad Doberan, 98 Stimmen), Sandra Hanke und Daniel Schumann ( Rostock-Hinrichshagen, 88 Stimmen) und Jan Wilkens ( Wismar Wall-Süd, 75 Stimmen). Während der Abstimmungsphase kam es zu Manipulationsversuchen. Wir haben die falschen Stimmen wie üblich im Endergebnis abgezogen.

Von Volker Penne