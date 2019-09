Schokoyoga, coole Kicks und Reise ins Herz – bei der „Lange Nacht der Volkshochschule“ in Rostock

Rostock

Im vierten Stock der Volkshochschule fliegen die Fäuste. Abwechselnd schlagen Carla Küppers (20) und Melina Dirksen (19) auf Hekmat Shbib ein. Der tänzelt, lacht und feuert die Mädels an. „Gut so, gleich noch mal – links, rechts und das Atmen nicht vergessen!“ Was rabiat klingt, macht Mordslaune. Shbib bringt seinen Schülerinnen Kickboxen bei. „Wir sind vor kurzem erst nach Rostock gezogen und wollten mal was Neues ausprobieren“ sagt Melina Dirksen. Hier bietet sich Ihnen die perfekte Gelegenheit dafür.

Ob Pilates oder Krimilesung, Kickboxen oder Manga-Malen – bei der „Langen Nacht der Volkshochschule“ konnten Besucher bei etlichen Schnupperkursen erleben, wie vielfältig das Angebot der Rostocker VHS ist. Der Anlass: 100 Jahre Volkshochschule in Deutschland.

Die „Lange Nacht der Volkshochschule “ in Bildern:

Zur Galerie So schön war die lange Nacht der Volkshochschule in Rostock

Nach einem weiteren Austausch schlagender Argumente schnauft Carla Küppers einmal durch. „Es ist anstrengend, macht aber viel Spaß.“ Während sie sich beim Kickbox-Training auspowert, geht es ein Stockwerk tiefer wesentlich kuscheliger zu. Bei Kerzenschein lässt Angela Brügmann ihre Kursteilnehmer in Meditation versinken. Daniel Kötzing hat es sich auf einer Yogamatte bequem gemacht. „Ich hab' auf Arbeit schon mal eine Meditation mitgemacht und fand’s toll.“ Hier aber erwartet ihn Besonderes: Angela Brügman reicht jedem Teilnehmer einen Schokoriegel. Sie sollen sich die Süßigkeiten ganz langsam auf der Zunge zergehen lassen und so den Moment buchstäblich auskosten. „Hier geht es um Genuss, um tiefe Entspannung und Achtsamkeit. Dabei werden Unmengen an Glückshormone ausgeschüttet“, erklärt Angela Brügmann.

Köstlichkeiten aus aller Welt werden derweil auf dem Flur serviert. Ob Indien, Usbekistan oder Polen – hier bieten die Teilnehmer der Integrationskurse bergeweise Leckereien an. Bei süßen und herzhaften Snacks kommen auch die Besucher, die sich bislang noch nicht kennen, schnell ins Gespräch. Essen verbindet.

Klischees überholt

Die VHS präsentiert sich an diesem Abend trotz 100-jähriger Geschichte als sehr lebendiger und moderner Ort. Für Volkshochschulchefin Marion Vogel selbstverständlich. Das Bild der angestaubten Bildungsstätte, in der Hausfrauen Töpfern lernen, sei längst überholt. „Natürlich haben wir auch Klassiker im Programm. Aber unser Angebot ist vielfältig und vieles ist im Umbruch. Die Digitalisierung beschäftigt uns sehr.“ Ob Ausstattung oder Kursprogramm – die VHS gehe mit dem Zeitgeist. Onlineunterricht und moderne Medien werden künftig einen größeren Raum einnehmen.

Die Zukunft hatte Marion Vogel eben erst direkt vor Augen. Dank Virtuell-Reality-Brille. „Damit habe ich mir ein Herz von innen angeschaut. Das war unglaublich.“ Hightech werde in der VHS künftig eine zunehmend große Rolle spielen, sagt sie.

Profi verzaubert mit Schönschrift

Ganz traditionell vermittelt Ahmad Suleiman in seinem Kurs ein Stück Kulturgut. Mit kunstvollem Schwung malt der Syrer seinen Schülern exotische Schnörkel aufs Papier. Rekaa nennt sich die arabische Schrift, in der er die Vornamen der Kursteilnehmer kalligrafiert. Brigitta Winnig ist begeistert. Auch davon, an der VHS immer wieder Neues zu lernen. „Ich habe schon einen Fotografiekurs belegt und mein Englisch und Russisch aufgefrischt“, verrät sie. Warum sie das an der VHS macht? Für sie keine Frage. „Weil es mit einem guten Lehrer und in Gemeinschaft doch viel mehr Freude macht.“

Von- und miteinander lernen

Deshalb, ist sich Volksschulchefin Marion Vogel sicher, wird die Bildungsstätte auch im Zeitalter von E-Learning und Youtube-Kursen bestehen bleiben. „Die VHS ist nicht nur ein Ort der Aufklärung und Wissensvermittlung. Sie ist ein Ort der Begegnung. Hier kommen Menschen aller Schichten und Altersklassen sowie unterschiedlicher Herkunft zusammen und lernen mit- und voneinander.“ Dieses Bedürfnis nach Gemeinschaft werde auch in hundert Jahren noch vorhanden sein.

5 spannende Dinge, die Sie noch nicht über Rostocks VHS wussten

Von Antje Bernstein