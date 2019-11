Schon wieder Autos in Güstrow in Flammen aufgegangen

Güstrow

Das dritte Mal innerhalb von knapp drei Wochen ist in Güstrow in der Nacht ein Auto in Flammen aufgegangen. In allen Fällen vermutet die Polizei Brandstiftung. Das jüngste Feuer in der Nacht auf Montag beschädigte sogar sechs weitere Wagen, wie die Polizei mitteilt.

Feuer beschädigte mehrere abgestellte Autos

Am frühen Montagmorgen gegen 2.15 Uhr hatten Bewohner der Platanenstraße in der Güstrower Nordstadt Flammen gesehen und den Notruf gewählt. Als Polizei und Feuerwehr eintrafen, brannte ein Fahrzeug auf einem Parkplatz mitten im Wohngebiet lichterloh. Durch das Feuer wurden zahlreiche weitere Fahrzeuge in direkter Nähe in Mitleidenschaft gezogen. So entstanden an mindestens sechs anderen geparkten Pkw Schäden – Blinker schmolzen, Scheiben sprangen, Kotflügel verbrannten.

Auf diesem Parkplatz mitten in einem Wohngebiet in Güstrow brannten Autos. Quelle: Stefan Tretropp

Ermittlungen wegen Brandstiftung

Das von den unbekannten Tätern angezündete Auto brannte vollständig aus, es kam zur kriminaltechnischen Untersuchung. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Brandstiftung eingeleitet.

Zuletzt brannte in Güstrow ein Auto in der Nacht zum 6. November am Spaldingsplatz, am 30. Oktober traf es einen abgestellten Wagen Am Wall. Die Polizei vermutet einen Zusammenhang zwischen den Fällen. Bei den beiden letzten Brandstiftungen am Spaldingsplatz und in der Platanenstraße weist die Polizei darauf hin, dass diese im selben Zeitraum ausgeführt wurden.

Lesen Sie auch:

Von Stefan Tretropp