Baby-Freude im Rostocker Zoo: Im Darwineum, der Tropenhalle des Tierparks, ist ein Gorilla-Junges zur Welt gekommen. Es war bereits die zweite Gorilla-Geburt in diesem Jahr. Jetzt präsentierte das Muttertier Zola ihren Nachwuchs erstmals den Mitarbeitern.

Im Rostocker Zoo ist das dritte Gorilla-Baby in diesem Jahr geboren worden. Das elfjährige Gorillaweibchen Zola habe den Mitarbeitern in der Tropenhalle am Donnerstagmorgen stolz ihren kerngesunden Jungen präsentiert. Quelle: Kerstin Genilke/Zoo Rostock/dpa