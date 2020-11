Goorstorf

Eine kleine Berührung im Vorbeigehen oder die offizielle Anfrage: Darf ich Sie mal kurz anfassen? Das passiert Jörg Kibellus des Öfteren, wenn er im schwarzen Kehranzug (Koller), mit Zylinder und Kehrbesen in Rostock und Umgebung unterwegs ist.

Auch wenn sich das Berufsbild des Schornsteinfegers sehr gewandelt hat, weg vom Kaminkehrer hin zum Experten für Brand- und Umweltschutz – den Ruf des Glücksbringers hat er behalten. Und mit etwas Ruß an der Fingerkuppe glaubt mancher bis heute, ein Stückchen vom Glück abzubekommen.

Schwarzer Mann hat 2000 Liegenschaften im Blick

Für Kibellus ist der Job ein Traumberuf. Aufgewachsen ist er in Rostock-Gehlsdorf, in einem Haus, in dem auch ein Schornsteinfeger wohnte. Für den jungen Kibellus eine Berufsoption. Erst Praktikum, dann Lehre. Gut zehn Jahre hat er als Geselle gearbeitet, bevor sich der schwarze Mann mit dem Meisterbrief in der Tasche 2013 in die Selbstständigkeit wagte. 2000 Liegenschaften betreut der Schornsteinfegermeister mit seinen zwei Gesellen in Rostock und umliegenden Dörfern. Darunter auch Hochhäuser in der Stadt. „Das in der August-Bebel-Straße zum Beispiel – da genieße ich einfach auch mal den Ausblick vom Dach“, gesteht der 38-Jährige, „der Zutritt ist allerdings nur mit Sondergenehmigung möglich.“

In seinem Kehrbezirk berät Kibellus Kunden zu ihren Heizungsanlagen, prüft Feuerstätten, Rauchmelder, Lüftungsanlagen. „Wir verkaufen Sicherheit im Haus“, betont er, „es darf nicht brennen, keine Kohlenmonoxidvergiftungen. Das darf nie passieren.“ Gelegentlich ist er auch ganz traditionell on tour: Dort, wo noch mit Holz und Kohle geheizt wird, kommt er dreimal jährlich zum Fegen. „Kamine und Kachelöfen sind wieder im Trend, da kehren wir einmal im Jahr“, erzählt Kibellus. Vor allem aber hat er Schreibkram zu erledigen: Messbescheide, Dokumentationen, Feuerstättenbescheinigungen, Abrechnungen, Prüfbelege. Da sei er manchmal froh, wenn er zum Feierabend in die Sportklamotten schlüpfen kann, um abzuschalten und sich zu bewegen.

1000 Kilometer will Kibellus 2020 erlaufen

Inzwischen rennt der Schornsteinfeger fast täglich. 1000 Kilometer will er in diesem Jahr noch schaffen. „Im November muss ich noch mal ordentlich Gas geben“, sagt der Freizeitsportler, der bislang knapp 800 Kilometer auf der Uhr hat. Er hat sich dem Streakrunning angeschlossen: jeden Tag mindestens 1,6 Kilometer laufen und das in einem virtuellen Lauftagebuch notieren und über soziale Medien verbreiten. „64 Tage am Stück war mein persönlicher Laufrekord in diesem Jahr mit über 300 Kilometern“, verrät Kibellus. Corona habe ihn etwas ausgebremst, aber nun rennt er wieder, schon seit 38 Tagen hintereinander. Immer Strecken zwischen drei und zehn Kilometern. „An der frischen Luft den Kopf freibekommen vom Job und vom Ehrenamt“, das sei seine Motivation, denn Kibellus ist auch Landesinnungsmeister seiner Zunft in Mecklenburg-Vorpommern.

Den inneren Schweinehund muss er nur selten besänftigen. Laufen gehöre zum Tagesprogramm „wie morgens Zähneputzen“, sagt er lachend. Er beteiligt sich an Wettkämpfen, hat schon einige Halbmarathons hinter sich. Die Lauf-Veranstaltungen sind ihm Ansporn im Trainingsplan. Nun peilt er einen ganzen Marathon an. Der stand schon 2020 auf seiner Agenda. „Aber es wurden ja alle Events gestrichen, jetzt werde ich 2021 angreifen“, ist Kibellus zuversichtlich. Vielleicht bei der Hella-Marathon-Nacht in Rostock – „auf einer Strecke zu Hause, das ist am besten“, befindet der rennende Schornsteinfeger, der zum Rostocker Firmenlauf sogar mit Zylinder angetreten ist.

Tochter Ella im Babyjogger mit on tour

Vor knapp einem Jahr ist der Goorstorfer Vater geworden. Tochter Ella kam am Heiligabend zur Welt. „Da hat das Christkind uns das Glück gebracht“, sagt er augenzwinkernd. Ella begleitet den Papa auf mancher Runde. „Ich habe mir extra einen Babyjogger besorgt“, erzählt Kibellus. „Ella findet das super, da kann sie gut einschlafen.“ Ehefrau Lisa hat viel Verständnis für den beruflichen und sportlichen Ehrgeiz ihres Mannes. Aber das gemeinsame Abendbrot zu Hause ist Ritual.

Streakrunning – täglich ein Lauf Die Idee des Streakrunnings kommt aus den USA. In Amerika gibt es seit 2000 eine Vereinigung von Täglich-Läufern. Sie nennen sich Streak Runner und absolvieren jeden Tag mindestens eine Meile, etwa 1,6 Kilometer. Krankenkassen ermittelten für Deutschland, dass sich der Deutsche im Schnitt nur 700 Meter pro Tag zu Fuß bewegt, alle Läufer inbegriffen, also eigentlich deutlich weniger. Bei Streakrunning ist nicht das Tempo wichtig, sondern die tägliche Bewegung über die Mindestdistanz von einer Meile. Im Schnitt sind das zwölf bis 15 Minuten lockeres Laufen. Läufe nachzuholen oder vorzulaufen, gilt nach den Regeln der United States Running Streak Association übrigens nicht. Für einen Running Streak muss jeden Tag ein Lauf stattfinden.

Glücksbringer auf Hochzeiten gern gesehen

Jörg Kibellus wirbt gern für den Laufsport: „Weil es guttut – dem Körper und dem Geist.“ Aber er wirbt auch für seinen Beruf, der längst nicht mehr verstaubt, schmutzig und langweilig sei. Sondern: „Modern, mit Karrierechancen, gleichem Tariflohn für Frau und Mann, in Ost und West“, erklärt der Landesinnungschef. Kein Tag sei wie der andere.

Verschiedene Tätigkeiten, viele Begegnungen, spannende Einsatzgebiete – und dann das Glücksbringer-Image. „Jeder freut sich, wenn wir auftauchen.“ Sogar zu Hochzeiten werden Schornsteinfeger eingeladen. Zur eigenen Hochzeit 2019 in Gelbensande erschienen 21 Kollegen im traditionellen Koller mit den goldenen Knöpfen, erinnert sich Kibellus, der selbst natürlich auch schon Brautpaaren Glück bringen durfte.

Freie Kehrbezirke : Team Schwarz sucht Nachwuchs

167 Kehrbezirke gibt es in Mecklenburg-Vorpommern. „Einige sind frei und werden vom Nachbarkollegen betreut“, berichtet Kibellus. In den nächsten Jahren gingen mehrere Schornsteinfeger in Rente. „Wir brauchen Nachwuchs“, sagt Kibellus und unterstützt die Kampagne „Komm ins Team Schwarz“. Die zeigt erste Erfolge. 2019 hatte die Zunft vier Auszubildende, in diesem Jahr sind es zehn im ersten Lehrjahr. „Wir hätten dreimal so viele junge Leute unterbringen können, aber wir brauchen Betriebe, die ausbilden“, erklärt der Innungsmeister.

