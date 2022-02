Schröderplatz: Abrissbagger schafft in Rostocks KTV Platz für neue Wohnungen

Rostock

Nur wenige Minuten dauert es und der Bagger mit hat mit seiner Greifschaufel eine ganze Hauswand weggerissen. Am Schröderplatz in Rostock hat in der vergangenen Woche der Abriss zweier Häuser begonnen. Ende dieser Woche sollen sie komplett dem Erdboden gleichgemacht sein – und so Platz machen für einen neuen Gebäudekomplex.

Die Fenster wurden noch vorher herausgenommen. Nun ist aber der ziemlich große Bagger an der Reihe. Der übernimmt den Job fürs Grobe. Feinarbeit steht aber noch bevor. Die beiden Abrisshäuser stehen nämlich direkt an weiteren Wohn- und Geschäftshäusern. „Die letzten Stücke werden per Handarbeit abgenommen“, erklärt Ronny Bierstedt, Projektleiter bei der WG Warnow, die dort ein neues Gebäude bauen lassen will.

Gebäude standen zehn Jahre leer

Die beiden Gebäude am Schröderplatz 3 und 4 standen zuletzt etwa zehn Jahre leer, wurden zum Teil von der Universität Rostock noch als Verwaltungsgebäude genutzt. Das Eckhaus litt bereits lange unter Schwammbefall, war sogar einsturzgefährdet.

Nun müssen sie weg. Abgetragen werden unter anderem Stahl und Bauschutt. „Einige Stoffe können noch recycelt werden. Die alten Dachziegel werden aber wohl nicht mehr gebraucht“, sagt Ronny Bierstedt. Die Sortierung des Abrissmaterials soll noch einmal etwa drei Wochen dauern.

23 Wohnungen und Restaurant sollen entstehen

Der Keller und ein Teil des Erdgeschosses sollen sogar erhalten bleiben. „Dann geht es weiter mit dem Tiefbau. Das wird eine ganze Zeit in Anspruch nehmen“, sagt der Projektleiter der OZ. Damit die Bagger, Lkw und schweren Baumaschinen den Gehweg am Friedhofsweg nicht beschädigen, wurde bereits eine Baustraße darübergelegt. An diesen Anblick müssen sich Anwohner und Passanten für eine ganze Weile gewöhnen. Genauso wie an die Absperrungen aus Stahl und Holz. „Bei einem Abriss in einer Wohngegend mit vielen Passanten will man natürlich auf Nummer sicher gehen und vermeiden, dass auch nur ein Stein falsch fällt“, erklärt Ronny Bierstedt. Für den großen Bagger sei daher auch ein Mann eingesetzt, der wohl mehr als 20 Berufserfahrung habe.

So soll der Neubau, der Ecke Schröderplatz/ Friedhofsweg geplant ist, aussehen. Quelle: Löser Lott Architekten (Visualisierung)

Entstehen sollen auf sechs Etagen letztendlich 23 Wohnungen mit Loggien und 22 Stellplätze in einer Tiefgarage. Im Erdgeschoss wird ein Restaurant entstehen. Der Vertrag dafür sei bereits unterschrieben.

Architekten mussten nach Kritik nachbessern

Die WG Warnow hat die Bauten und das Grundstück vor sechs Jahren erworben und wollte 2021 mit dem Bau starten. Zuletzt fanden noch Munitionssucharbeiten statt. Im Vorfeld gab es – was die Architektur des neuen Hauses betrifft – Widerstände in der Stadt, sodass die Planer nachbessern mussten. So war der Gestaltungsbeirat der Hansestadt zunächst nur bedingt zufrieden und meldete Bedenken an, ob der Neubau in geplanter Form zur bestehenden Architektur der KTV passt. Das Architekturbüro besserte nach und bekam grünes Licht.

Für Bagger und schweres Gerät wurde eine Baustraße über den Friedhofsweg gelegt. Quelle: Ove Arscholl

Baustart soll nun im späten Frühjahr sein. Im kommenden Jahr soll das Gebäude bereits bezugsfertig sein. Die Adresse wird übrigens Schröderplatz 4 sein. Nummer 3 gibt es dann erstmal nicht mehr.

Die neuen Zwei- bis Vierraumappartements sollen zwischen 40 und 100 Quadratmeter groß sein. Die Vermietung der Wohnungen habe laut WG Warnow allerdings noch nicht begonnen. Vormerkungen seien aber schon möglich – ohne allerdings einen Mietpreis nennen zu können. Der müsse erst noch an den aktuellen Wohnungsmarkt angepasst werden.

Von Michaela Krohn