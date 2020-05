Schüler aus Warnemünde: Mulmiges Gefühl bei Rückkehr in Unterricht

Rostock

Im Gebäude der Internationalen Schule Ecolea in Warnemünde ist wieder Leben eingekehrt. Bereits am 27. April konnten die ersten Schüler nach einer mehrwöchigen Corona-Zwangspause zurückkommen. Seit einigen Tagen nehmen nun auch die fünften und sechsten Klassen am Unterricht teil. Doch vom gewohnten Schulalltag fehlt jede Spur.

Alles eine Sache der Gewöhnung

„Heute Morgen hatte ich richtig Probleme aus dem Bett zu kommen“, berichtet Felix (12). Der Sechstklässler hatte sich gerade erst daran gewöhnt, dass er sämtliche Schulaufgaben zu Hause bewältigen muss und der Unterricht übers Internet stattfindet. Wenn es nach ihm ginge, hätte das noch eine ganze Weile so weiterlaufen können. „Es ist schon ganz cool, wenn man sich alles selbstständig einteilen kann und sich nicht nach anderen richten muss“, meint der Zwölfjährige.

Anzeige

Weitere OZ+ Artikel

Das tägliche OZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

Nichtsdestotrotz ist er froh, dass er wenigstens einen Teil seiner Klassenkameraden und Freunde wiedersehen darf – mit Abstand versteht sich. Lange haben sie keinen persönlichen Kontakt mehr gehabt. „Es ist nur ungewohnt, dass wir auf dem Hof nicht wirklich etwas miteinander machen können. Jungs toben eben gerne – das fehlt“, verrät er.

Sicherheitsregelungen dominieren Unterricht

Schulleiterin Katja Dudeck sieht die Wiedereröffnung der Bildungseinrichtung ebenfalls mit gemischten Gefühlen: „Einerseits ist es schön, die Schüler wieder hier zu haben, andererseits gibt es eine ganze Menge zu beachten.“ Abstandsregelungen und neue Wegführungen sind einzuhalten, Toilettenpausen neu koordiniert und auch die Stundenpläne mussten im Vorfeld angepasst werden. All das sei nicht immer einfach. „Wir geben uns aber alle größte Mühe.“

Sowohl im Eingangsbereich, als auch in den Klassenräumen stehen Desinfektionsspender für die Schüler und Lehrer bereit. Alle sind aufgefordert diese regelmäßig zu nutzen. Schulleiterin Katja Dudeck macht es vor. Quelle: Susanne Gidzinski

Derzeit werden die einzelnen Klassen in zwei Gruppen unterrichtet. Während die eine Hälfte zur Schule kommt, schaltet sich die andere Hälfte per Videoschaltung dazu. „So können wir sicherstellen, dass maximal 12 Schüler im Raum sind und der Mindestabstand von 1,5 Metern gewahrt werden kann“, erklärt Dudeck. Des Weiteren werden die einzelnen Klassenstufen auf unterschiedliche Flure verteilt, sodass sie sich nicht in die Quere kommen.

Chance für die Zukunft

Obwohl die Situation für alle eine Herausforderung ist, sieht Dirk Levetzow darin eine große Chance für die Schule. „Innerhalb kürzester Zeit haben wir völlig neue Unterrichtsmethoden entwickelt. Die Digitalisierung hat uns Möglichkeiten geboten, die in der Zukunft bestimmt ebenfalls relevant sein werden“, sagt der Lehrer für Mathe, Physik und Informatik.

Dass der Unterricht nun aber nicht mehr nur online, sondern auch im Klassenzimmer stattfindet, sei wichtig. Videokonferenzen seien schließlich kein angemessener Ersatz für den persönlichen Kontakt. „Jeder Schüler ist individuell und benötigt dementsprechend eine ganz andere Förderung. Das können wir natürlich nur vor Ort gewährleisten.“

Virtueller Unterricht

Für Max und seine beiden Klassenkameradinnen Paula (12) und Leonie (11) ist der virtuelle Unterricht eine gelungene Abwechslung zum sonstigen Schulalltag. „So kann ich mir den Tag so gestaltet, wie es mir gerade gepasst. Und wenn ich Hilfe benötige, kann ich meine Lehrer immer erreichen“, berichtet Paula.

Auch Leonie kommt mit dem neuen Konzept gut zurecht. Immer dann, wenn sie zu Hause bleibt, trifft sie sich morgens mit einer Freundin im Videochat und geht mit ihr gemeinsam die Schulaufgaben durch. „Das hat bislang immer viel Spaß gemacht“, verrät die Elfjährige. Und wenn sie einmal nicht weiter wusste, konnte ihre Mama helfen. Die ist nämlich Lehrerin.

Gedanke an Virus bleibt präsent

Obwohl die drei Klassenkameraden sämtliche Hygieneregelungen verinnerlicht haben, fällt es ihnen nicht immer leicht, sich daran zu halten. „Ich stütze meinen Kopf ständig mit den Händen ab. Es ist schwierig, mir das abzugewöhnen und die Hände fern vom Gesicht zu halten“, meint Paula. Auch der Gedanke an das Corona-Virus ist bei den Schülern ständig präsent, wie Felix veranschaulicht: „Man geht mit einem mulmigen Gefühl in den Unterricht zurück. Ich habe ganz besonders im Frühling mit Allergien zu kämpfen, wenn ich niese, merke ich, wie alle im Klassenraum zucken.“

Er selbst mache sich weniger Gedanken um seine Gesundheit, als um die seiner Familie. Aus diesem Grund habe er sich dazu entschieden nur mit Mundschutz zur Schule zu gehen. Eine Pflicht gebe es nicht, wie Dudeck bestätigt. „Wir empfehlen es aber ausdrücklich.“

Mehr zum Thema:

Von Susanne Gidzinski