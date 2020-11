Schüler aus dem Landkreis fahren jetzt auch nach Rostock kostenlos zur Schule

Rostock/Bad Doberan

Gute Nachricht für alle Schüler, die im Landkreis Rostock wohnen und in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock oder einem Nachbarkreis zur Schule gehen: Ab dem 1. Dezember 2020 haben sie einen Anspruch auf kostenfreie Schülerbeförderung für den Schulweg.

Dieses geht aus dem Beschluss des Kreistages zur Änderung der Schülerbeförderungssatzung hervor. Schüler mit Hauptwohnsitz im Landkreis Rostock haben einen Anspruch auf eine kostenfreie Schülerzeitfahrkarte für den gesamten Schulweg, ohne dass ein zusätzliches Ticket benötigt wird. Zuvor galt die kostenfreie Schülerzeitfahrkarte nur bis zur Tarifzonengrenze des Landkreises Rostock.

Neue Schülerzeitkarte kann beantragt werden

Eltern können ab sofort auf der Internetseite des Landkreises Rostock das Formular „Tausch Schülerzeitfahrkarte“ ausfüllen und damit eine neue Schülerzeitfahrkarte beantragen. Diese können ab dem 25. November 2020 im Rebus Kundencenter Rostock, Platz der Freundschaft 16 (ZOB), 18059 Rostock, wochentags in der Zeit von 13 bis 17 Uhr umgetauscht werden. Zu beachten ist, dass für den Umtausch die alte Schülerzeitfahrkarte und ein neues Passfoto mitgebracht werden müssen.

Bei der neuen Schülerzeitfahrkarte ist auf Folgendes zu achten: Sie gilt nur zwischen Wohn- und jeweiligem Schulstandort, auf keinen weiteren Linien- und Streckenabschnitten, nicht am Wochenende, an Feiertagen und in den Ferien und auch nicht in der Freizeit. Detaillierte Fragen zur Schülerbeförderungssatzung beantwortet das Schulverwaltungs- und Kulturamt des Landkreises Rostock telefonisch unter 0 38 43 / 75 54 09 99.

Von OZ