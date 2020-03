Rostock

Wie bringe ich Mama, Papa, Oma, Opa, Onkel, Tante oder Freunden nahe, wie der Klimawandel unsere Ostsee bedroht? Genau darüber werden sich in den nächsten Wochen zahlreiche Schüler des Landes Gedanken machen. Denn das Leibniz-Institut für Ostseeforschung Warnemünde (IOW) ruft auf zum dritten Schülerwettbewerb im Rahmen des Ostseetages, der am 8. Juni in Rostock stattfindet. In diesem Jahr lautet das Motto „Prima Klima an der Ostsee – oder was meint ihr?“.

„Der Klimawandel ist eine Tatsache. Darüber brauchen wir gar nicht mehr zu debattieren“, betont Dr. Kristin Beck, Pressereferentin des IOW. In der Ostsee macht sich das beispielsweise durch höhere Wassertemperaturen im Vergleich zu früher bemerkbar. Das freut viele Touristen und auch Einheimische, die dabei an angenehmere Badetemperaturen denken.

500 Briefe sind raus

Doch für das Ökosystem Ostsee hat das tiefgreifende Folgen. Welche genau, erforschen in MV die führenden Meeresforschungseinrichtungen: das IOW, das Thünen-Institut für Ostseefischerei, das Deutsche Meeresmuseum Stralsund sowie das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie. Zusammen richten sie zum vierten Mal den Ostseetag am Rostocker Stadthafen aus und stellen ihre Forschung vor – diesmal eben rund um das Thema Klimawandel.

„Wasserpost“: Die Schulen des Landes werden aufgerufen am Schülerwettbewerb des Ostseetages teilzunehmen. Quelle: Martin Börner

Vorab startet nun bereits der Schülerwettbewerb, den das IOW zum dritten Mal organisiert. „Uns ist es wichtig den Ostseetag auch für junge Leute zu nutzen, ihnen die Institutionen vorzustellen und ihr Interesse zu wecken, sich mit dem heimischen Meer zu beschäftigen“, erklärt Dr. Sven Hille, Schülerbeauftragter des IOW und Koordinator des Wettbewerbs.

Dieses Mal sind – anders als bei den vorherigen Wettbewerben – alle Altersgruppen von den ersten Grundschulklassen bis hin zur Oberstufe im Gymnasium eingeladen, sich kreative Beiträge zu überlegen. „Über 500 Einladungen sind gerade an sämtliche Schulen des Landes verschickt worden“, erzählt Hille. Aber auch Interessierte aus anderen Bundesländern dürfen sich beteiligen.

Trickfilme, Tänze und Vertontes

„Der Clou des diesjährigen Mottos ist, dass die Teilnehmer nicht nur den Klimawandel in der Ostseeregion beschreiben, sondern vor allem Ideen entwickeln sollen, wie man das Thema auch Oma und Opa oder allgemein anderen Menschen vermitteln kann“, begeistert sich Beck. Der Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt: Von Trickfilmen über Tänze bis hin zu Liedern können die Schüler alles einreichen. „Wir sprechen damit nicht nur naturwissenschaftliche Fächer an, sondern auch Kunst, Musik oder Darstellendes Spiel“, ergänzt der IOW-Schülerbeauftragte Hille. Es sei immer wieder erstaunlich wie einfallsreich die Schüler sind: „Ich erinnere mich zum Beispiel an ein Buch, das mit aufwendigen 3-D-Effekten gestaltet war.“

Wenn Meer und Müll tanzen

Lilith Michaelis (17, v.l.), Geografielehrerin Britta Lasarzik und Anna Neuschäfer (17) vom Käthe-Kollwitz-Gymnasium in Rostock finden den Ostseetag und den Schülerwettbewerb ein tolle Sache. Bereits zweimal konnten Schüler des Gymnasiums einen Preis einheimsen. Quelle: Maria Baumgärtel

Mit einer Tanzchoreographie zum Thema Umweltverschmutzung in der Ostsee überzeugten unter anderem die Schülerinnen Anna Neuschäfer (17) und Lilith Michaelis (17) vom Käthe-Kollwitz-Gymnasium in Rostock 2018 und gewannen Karten für das Ozeaneum in Stralsund sowie einen Besuch im IOW. „Wir haben das zu viert gemacht und mit Kostümen Meer, Überfischung, Öl und Müll dargestellt“, erklärt Anna. Das ganze nahmen sie als Video auf und fügten eine Sequenz hinzu, in der sie aus der Sicht des jeweiligen Protagonisten die Probleme erklärten.

Wettbewerb gibt Schülern eine Stimme

„Wir haben vor allem beim Wettbewerb mitgemacht, weil wir das machen konnten, was wir wollten und uns Spaß macht“, begeistert sich Lilith, die selbst von Kindesbeinen an Ballett tanzt. Außerdem empfinden die beiden heutigen Elftklässler das Thema Umweltschutz als wichtig: „Man hört so viel darüber, wie schlecht es unserem Meer geht und wir haben es auch noch direkt vor der Nase. Allerdings hat man oft das Gefühl, dass man machtlos gegen die Verschmutzung ist“, meint Anna. Der Wettbewerb habe ihnen das Gefühl gegeben doch eine Stimme zu bekommen und doch etwas tun zu können. „Mit unserer Art der Darstellung haben wir außerdem ein Thema, das sehr trocken sein kann, mit Kunst verbunden und vielleicht für manchen interessanter gemacht“, freut sich Lilith.

Projekt lockert Unterricht auf

Motiviert, ihre Beiträge einzureichen, hat sie ihre Geografielehrerin Britta Lasarzik. „Ich habe schon 2016 mit meiner fünften Klasse am Wettbewerb teilgenommen.“ Damals holten einige Schüler zum Thema „Kleines Ostseetier ganz groß“ mit einem Rap über die Meerwalnuss den Sieg. Besonders begeistere sie an dem Projekt, dass es so viele Kompetenzen anspricht: „Fachwissen ist gefragt, ebenso aber Kreativität, Gruppenarbeit, der Einsatz verschiedener Medien und Selbstreflexion. Die Schüler setzen sich eingehend mit einem Thema auseinander und denken vielleicht auch über sich und ihr Verhalten nach.“ Außerdem lockere die Teilnahme den Unterricht auf, wie die Lehrerin weiß: „Die Themen stehen ohnehin im Lehrplan und müssen durchgenommen werden. So kommt es aber nicht staubtrocken rüber.“

Klimawandel geht alle an

Dass der Wettbewerb fächerübergreifend funktioniert, wird Lasarzik in diesem Jahr nutzen: „Wir nehmen wieder teil – diesmal mit den elften Klassen. Denn in Biologie steht Ökologie auf dem Programm, in Geografie Nachhaltigkeit.“ Ob die Schüler teilnehmen wollen, darf aber jeder individuell für sich entscheiden. Lilith und Anna sind jedenfalls interessiert. „2020 sollte man nicht mehr sagen, dass Klimawandel einen nichts angeht – es geht uns alle an“, bekräftigt Lilith. Wichtig sei allerdings, dass man nicht mit erhobenem Zeigefinger an das Thema gehe. „Niemand soll sich nach dem Projekt schlecht fühlen. Schuld sind wir alle. Aber wir müssen uns das Thema bewusst machen“, meint Anna.

Globales Thema mit Heimat verknüpft

Der Meinung sind auch Beck und Hille vom IOW. „Jeder kann einen Beitrag leisten, um die Auswirkungen des Klimawandels einzudämmen. Dafür sollte aber allen klar sein, welche fatalen Folgen die Erwärmung hat“, unterstreicht der Schülerbeauftragte. Und die Pressereferentin ergänzt: „Der Wettbewerb ist wie ein Training für die jungen Leute, um zu lernen, wie sie für ihre Zukunft argumentieren können. Gerade in Zeiten, in denen sie sich im Rahmen von Fridays for Future stark engagieren.“ Dass das diesjährige Motto ein globales Thema mit der Heimatregion verknüpft, sei sicher zusätzlich interessant.

Schülerwettbewerb „Prima Klima an der Ostsee – oder was meint ihr?“ Teilnehmen können Schüler aller Klassenstufen und Schulformen. Dabei ist es egal, ob eine einzelne Person, eine Gruppe oder eine ganze Klasse Beiträge einreicht. Anmeldeschluss ist der 1. April, Einsendeschluss der fertigen Beiträge ist der 15. Mai. Die Preisverleihung und Präsentation findet am 8. Juni im Rahmen des Ostseetages, der am 8. Juni von 10 bis 18 Uhr seine Pforten öffnet, statt. Die Jury, bestehend aus Vertretern der vier Institute, die den Ostseetag ausrichten, kürt vier Gewinnerbeiträge. Zu gewinnen gibt es Pokale sowie den Besuch in einer der vier führenden Meeresforschungseinrichtungen MVs. In die Institute eingeladen wird die ganze Klasse, auch wenn nur eine kleine Gruppe oder eine Einzelperson daraus den Sieg einfährt. Kontakt: schuelerwettbewerb@ostseetag.info oder Leibniz-Institut für Ostseeforschung Warnemünde (Seestraße 15) Weitere Infos online unter: www.ostseetag.info

Preise von Ministerin überreicht

Präsentiert werden die Gewinnerbeiträge wie auch schon in den Vorjahren direkt am Ostseetag – vor öffentlichem Publikum und politischen Vertretern. „Wir haben MVs Ministerin für Bildung, Wissenschaft und Kultur, Bettina Martin, eingeladen, die Schirmherrschaft zu übernehmen. Sie übergibt dann auch die Preise“, informiert Schülerbeauftragter Hille. Sollte eine große Zahl an außergewöhnlich guten Beiträgen eingereicht werden, werden diese am Veranstaltungstag ausgestellt. Und noch eine wichtige Info gibt der IOW-Mitarbeiter auf den Weg: „Wissenschaftliche Erkenntnisse stellen wir den Schülern natürlich gern für ihre Arbeiten zur Verfügung.“

Von Maria Baumgärtel