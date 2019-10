Rostock

Am Montagmorgen wurden bei einem Verkehrsunfall in Rostock mehrere Kinder verletzt. Wie die Polizei mitteilte, kollidierte ein Schulbus auf dem Parkplatz Südring in Rostock mit einem Lkw-Anhänger.

Der Unfall geschah gegen 7.30 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen wollte der 51-jährige Busfahrer den Parkplatz verlassen und befuhr dazu die Buswendeschleife. Dabei übersah er einen auf seiner Spur in der Kurve stehenden Lkw-Anhänger. Es kam zur Kollision.

Polizei sucht in Schule nach Verletzten

Bereits vor dem Eintreffen der Polizei waren die Schulkinder durch einen Ersatzbus abgeholt worden. Dadurch konnten zunächst keine verletzten Personen festgestellt werden. Die Beamten begaben sich daher zur Schule und befragten dort die Sekretärin.

Dabei stellte sich heraus, dass drei Kinder leichte Verletzungen angezeigt hatten. Am Dienstag wurden durch die Schule weitere Kinder gemeldet, die sich im Rahmen des Unfalls verletzt hatten.

Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung

Die Rostocker Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen. Es entstand ein Sachschaden von ca. 11000 Euro.

Von RND/sal