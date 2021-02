Schulcampus Evershagen: Warum Sodexo jetzt wieder Mittagessen für die Schüler liefert

Evershagen

Am Schulcampus Evershagen gibt es jetzt wieder Mittagessen für alle Schüler. Zuvor hatten das Unternehmen Sodexo und die Lieferfirma GDS die Schule nicht mehr mit Gerichten versorgt (OZ berichtete). Der Grund: Der Auftrag habe sich wegen der geringen Bestellmengen am Schulcampus finanziell nicht mehr gelohnt – obwohl die Rostocker Stadtverwaltung wenige Tage vorher noch verkündet hatte, dass die Essensversorgung an den Rostocker Schulen während der Corona-Krise sichergestellt sei. Und offensichtlich wurden noch weitere Schulen vorübergehend nicht beliefert.

Nach der Veröffentlichung in der OZ teilte Sodexo jetzt mit, dass die Essensausgabe am Schulcampus Evershagen seit Dienstag „und für den Rest der Woche“ wieder geöffnet wurde. Nach Angaben von Sodexo-Sprecher Alexander Weiß würden „vorsorglich für 15 bis 20 Schülerinnen und Schüler Essen“ bereitgehalten.

Die Zahl der Bestellungen liege gegenwärtig bei unter fünf Essen pro Tag, am Dienstag sei gar nur ein einziges Essen verkauft worden. „Sodexo wird in den kommenden Tagen weitere Gespräche führen zur Frage, wie die Versorgung des Schulcampus nach den Winterferien aussehen soll“, sagte Weiß. Das Unternehmen sei darauf vorbereitet, wieder mehr Essen anzubieten, „sobald dies die aktuelle Situation wieder zulässt“.

Deutlich weniger Schulessen

In der gesamten Stadt sei die Nachfrage für Schulessen während des Lockdowns erheblich zurückgegangen. So nehmen beispielsweise am Schulcampus Evershagen gegenwärtig nur wenige Schüler der Klassenstufen 5 und 6 das Betreuungsangebot in der Schule wahr. Zudem finde Unterricht ohne Präsenzpflicht für die Jahrgangsstufe 10 der Regionalen Schule und die Jahrgangsstufe 12 statt, teilte Schulleiter Gerald Tuschner mit, der auch die Angaben bestätigte, dass Sodexo nun wieder warmes Essen anbiete.

Lediglich ein Drittel aller Portionen im Vergleich zu vor dem Lockdown würden derzeit insgesamt an den Rostocker Schulen ausgegeben, so Sodexo-Sprecher Weiß. Dabei seien in den Innenstädten und in den Grundschulen mehr Kinder vor Ort als in den Randlagen und in den weiterführenden Schulen. Weiß: „Unsere Kundenbetreuung spricht sich kontinuierlich mit den verantwortlichen Schulleitern ab, um für die aktuellen Portionszahlen angepasste Lösungen bei der Mittagsausgabe zu finden.“

Bestellungen können wieder übers Internet abgegeben werden

Am Mittwoch teilte nun auch das Rostocker Schulverwaltungsamt mit, dass „Schülerinnen und Schüler an fünf weiteren Schulen, die vorübergehend nicht beliefert wurden, ihre Bestellungen wieder über das bekannte Internetportal abgeben können“. Mit dem zuständigen Dienstleistungsunternehmen sei vereinbart worden, bei Unstimmigkeiten bei der Essensversorgung künftig nicht nur die Schulen, sondern auch das zuständige Amt der Stadtverwaltung unverzüglich zu informieren.

„Es ist erfreulich, dass sich etwas bewegt, leider erst nach der Anfrage der OZ und nicht aus alleinigem Antrieb“, sagte dazu Sybille Bachmann vom Rostocker Bund und betonte: „Kinder sollten aber immer Vorrang vor Wirtschaftlichkeit haben.“

Sodexo beschäftigt 80 Mitarbeiter in Rostock

Sodexo bietet eigenen Angaben zufolge seit mehr als 20 Jahren in Rostock Schulessen an. Derzeit beschäftige das Unternehmen in der Hansestadt rund 80 Mitarbeiter. Sprecher Weiß verweist darauf, dass viele der Zutaten bei regionalen Partnern eingekauft würden, wobei man auf kurze Transportwege achte und die Essen in Rostock zubereite. Als regionale Lieferanten nennt der Sprecher etwa die Mecklenburger Backstuben, Mönchguter Fruchtgroßhandel für Obst und Gemüse sowie Chefs Culinar Neubrandenburg.

Von Axel Meyer-Stöckel