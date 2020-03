Schulen, Museen, Schwimmhallen: Was in Rostock wegen Corona jetzt alles zu macht

Stadtmitte

Wegen der Corona-Krise schließt Rostock alle öffentliche Einrichtungen bis Ostern. Das betrifft Schulen, Kitas, Museen, Ortsämter und Hallenbäder. Auch sollen sämtliche Vereine ab sofort auf Training und Treffen verzichten. Kinos, Fitnessstudios und Clubs wird eine Schließung nahegelegt. Busse und Bahn sollen seltener fahren. Von Besuchen in Pflegeheimen rät die Stadt ab.

Gaststätten und Geschäfte bleiben hingegen geöffnet – vorerst. „Eine Schließung halten wir hier noch nicht für notwendig, wir überprüfen das aber täglich“, sagt Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos).

Rostock ist die erste Stadt des Landes, die so drastisch handelt. Madsen begründet dies mit den rasant steigenden Fallzahlen in anderen Regionen der Welt. „Ich will keine norditalienischen Verhältnisse haben“, betont der OB. Laut städtischem Gesundheitsamt gibt es aktuell sechs bestätigte Corona-Infektionen in Rostock. Drei Personen stehen unter Quarantäne. „Es ist ein extrem guter Zeitpunkt, um jetzt zu handeln und die Ausbreitung zu verlangsamen“, so Madsen.

Uni stellt Betrieb weitgehend ein

Der OB spricht von einer riesigen Aufgabe: „Dabei geht es nicht nur um uns selbst, sondern vor allem auch um den Schutz der Menschen, die durch ihr Alter, eine Vorerkrankung oder andere Umstände nicht über ausreichend Abwehrkräfte verfügen“, sagt der OB. Das Tückische: „Es kann sein, dass sich jemand für fit hält und nichts von der Krankheit bemerkt. Dann kann er jedoch einen Freund anstecken, der chronisch krank ist.“ Madsen fordert daher alle Rostocker auf, soziale Kontakte möglichst zu vermeiden.

Bürgertelefon zu Corona Die Rostocker Stadtverwaltung bietet in Kooperation mit der Universität Rostock ab sofort den Rostockerinnen und Rostockern die Möglichkeit, sich auch telefonisch rund um das Thema Corona/Covid-19 informieren zu lassen. Unter der Telefonnummer 0381 / 381 1111 sind Studierende der Universitätsmedizin Rostock montags bis freitags in der Zeit von 10 bis 18 Uhr erreichbar und beantworten Fragen rund um das Virus, zu Präventionsmaßnahmen und damit verbundenen möglichen Einschränkungen.

Auch die Universität stellt den Betrieb weitgehend ein. „Wir setzen Prüfungen und Lehre aus“, sagt Uni-Rektor Wolfgang Schareck. Die Arbeit im Verwaltungsbereich werde auf ein Minimum reduziert. „Wir wollen das Sommersemester erst wieder am 20. April aufnehmen.“ Die aktuelle Situation sei auch eine Chance, so Schareck. „Wir müssen nach neuen Wegen suchen, zum Beispiel in Form von digitalen Lehrveranstaltungen.“

Appell an Unternehmen

Die rund 2500 Mitarbeiter der Stadtverwaltung sollen ab Montag nach Möglichkeit von zu Hause aus arbeiten. Dienstreisen und Fortbildungen entfallen ebenso wie Beratungen und Versammlungen im Rathaus. „Wir wollen soziale Kontakte herunterfahren und dennoch arbeitsfähig bleiben“, sagt Madsen. Für die Öffentlichkeit bleibt einzig das Ortsamt Stadtmitte zugänglich.

Damit der Rettungsdienst abgesichert ist, hat die Stadt Teams gebildet. „Diese ziehen sich nicht mehr im gleichen Raum um und gehen auch nicht mehr zusammen essen, um sicherzustellen, dass wir mindestens ein leistungsfähiges Team behalten“, so der OB. Er fordert die privaten Unternehmen in der Hansestadt auf, diesem Beispiel zu folgen.

Kinderbetreuung für Pflegepersonal gesichert

Zur Betreuung der Kinder und Jugendlichen setzt Madsen auf ein „Netzwerk der Möglichkeiten“ im Familien- und Freundeskreis. „Großeltern sollten dabei aufgrund ihres erhöhten Infektionsrisikos jedoch so weit wie möglich ausgeschlossen werden“, so der OB. In Schulen will die Stadt für ergänzende pädagogische Angebote sorgen. Diese gelten für Kinder, deren Eltern bei der Polizei, der Feuerwehr, im Pflegedienst oder in medizinischen Einrichtungen tätig sind. Gleiches soll es in Kitas und Horten geben.

Bei Symptomen erst Hausarzt anrufen

Prof. Dr. Emil Reisinger, Wissenschaftlicher Vorstand der Rostocker Uni-Medizin und Infektionsmediziner, rechnet künftig in ganz Mecklenburg-Vorpommern mit Tausend Infektionen pro Monat. „Darunter werden Hundert stationäre Fälle sein. Dafür sind unsere Kliniken gewappnet“, so Reisinger. Steigen die Fallzahlen jedoch zu stark an, komme es zu Engpässen.

Grundsätzlich empfiehlt der Mediziner der Bevölkerung: „Wenn ich mich nicht wohlfühle, Husten und Atemwegsinfektionen habe oder Kontakt zu Personen aus Risikogebieten hatte, wende ich mich an meinen Hausarzt.“ Falls nötig, werde dieser dann eine schriftliche Überweisung ausstellen.

Anschließend könnten die Betroffenen zur Kontrolle zum Abstrichzentrum am Unimedizin-Campus an der Schillingallee. Weitere Zentren sollen beim Rostocker Gesundheitsamt und in Bützow eingerichtet werden. Im Moment untersuche die Unimedizin täglich 100 Patienten auf eine Infektion mit dem Conronavirus. „Wir haben die Möglichkeit 190 Proben am Tag zu nehmen“, so Reisinger.

Politik steht hinter Corona-Maßnahmen

Wie verunsichert die Rostocker aktuell sind, bekommt täglich der Leiter städtisches Gesundheitsamtes, Markus Schwarz, zu spüren: „Corona ist etwas Neues und das macht Angst“, so Schwarz. Den sechs infizierten Rostockern gehe es jedoch den Umständen entsprechend gut. Eines sei sicher: „Es wird mit den Infektionen weitergehen“, so Schwarz.

Die Fraktionen der Rostocker Bürgerschaft stellen sich hinter die Maßnahmen der Stadt. „Wir müssen solidarisch handeln, um die Schwächsten zu schützen“, sagt Uwe Flachsmeyer (Grüne). Die Ausbreitung der Infektion müsse daher so gut es geht verlangsamt werden, um unser Gesundheitssystem stabil zu halten, so Flachsmeyer.

