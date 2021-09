Schulen in MV: Diese Regeln gelten für Reiserückkehrer nach den Herbstferien

Rostock

In den Herbstferien fahren viele Familien aus Mecklenburg-Vorpommern noch mal ins Warme und genießen einen Urlaub außerhalb der deutschen Grenzen. Wie bereits nach den Sommerferien heißt das für Schulkinder und ihre Eltern: Sie müssen eine entsprechende Erklärung zum Reiseverhalten nach den Herbstferien abgeben. Das sind die Regeln.

Was genau müssen die Eltern auf dem Erklärungsbogen angeben?

Die Eltern oder volljährigen Schüler müssen bestätigen, dass sie sich in den vergangenen 14 Tagen nicht in einem Virus-Variantengebiet oder in den vergangenen zehn Tagen nicht in einem Hochrisikogebiet aufgehalten haben. Außerdem müssen sie unterschreiben, dass sie nicht aus anderen Gründen quarantänepflichtig geworden sind.

Was passiert, wenn die Schüler in einem Risikogebiet gewesen sind?

Dann müssen sie in Quarantäne, es sei denn, sie gehören zu einem der aktuell gültigen Ausnahmefälle. Bei einem Aufenthalt in einem Hochrisikogebiet beträgt die Quarantäne laut aktueller Angaben vom Bundesgesundheitsministerium grundsätzlich zehn Tage, bei Aufenthalt in einem Virusvariantengebiet sind es 14 Tage. Die häusliche Quarantäne endet automatisch, sobald das betroffene Gebiet nicht mehr beim Robert Koch-Institut gelistet ist.

Gibt es eine Ausnahme für Genesene und Geimpfte?

Die häusliche Quarantäne kann beendet werden, wenn ein Genesenen-Nachweis oder ein Impfnachweis vorgelegt wird. Das gilt für alle Einreisenden nach Aufenthalt in einem zum Zeitpunkt der Einreise als Hochrisikogebiet eingestuften Gebiet. Anders ist es grundsätzlich für Reisende, die aus einem Virusvariantengebiet kommen: Hier gilt derzeit auch für vollständig geimpfte Personen eine Quarantänepflicht.

Welche Länder gelten derzeit als Hochrisikogebiet?

Unter anderem sind derzeit Ägypten, Israel, Norwegen (nur Viken und Oslo), Kuba, Mexiko, USA, Großbritannien, Thailand und die Türkei als Hochrisikogebiete vom Robert Koch-Institut ausgewiesen. Das französische Festland gilt seit Kurzem nicht mehr als Hochrisikogebiet. Virusvariantengebiete gibt es derzeit keine.

Was passiert, wenn die Eltern diese Erklärung in der Schule nach den Ferien nicht abgeben?

Die Erklärung muss in der Schule abgegeben oder in digitaler Form übermittelt werden. Schülerinnen und Schüler, die die Erklärung nicht abgeben, dürfen nicht am Unterricht teilnehmen und müssten gesondert betreut werden. Die Schulen informieren dann die Erziehungsberechtigten und fordern sie auf, die Erklärung vorzulegen oder ihr Kind abzuholen.

Von Virginie Wolfram