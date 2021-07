Eltern stehen nach der Grundschule vor einer wichtigen Entscheidung: Auf welche weiterführende Schule soll ihr Kind gehen? Die OZ hilft und stellt alle Optionen in kurzen Porträts vor. In diesem Teil geht es um Regionale Schulen. Davon gibt es sechs in der Hansestadt. Was diese zu bieten haben – mit Karte.