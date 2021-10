Dreck auf den Böden, die Mülleimer überfüllt und die Toiletten so schmutzig, dass sie gesperrt werden mussten: An mehreren Schulen in Rostock gibt es massive Sauberkeitsprobleme. Schuld soll eine Firma aus Brandenburg sein, die ihre Arbeit nicht mache. Was Eltern sagen, welche Schulen betroffen sind und wie Rostock das Problem lösen will.