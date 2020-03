Schulen und Kitas in MV dicht: So gehen Kinder und Eltern mit der neuen Situation um

Schwerin

„Ist heute keine Schule?“, fragt der kleine Junge und rüttelt irritiert an der verschlossenen Eingangstür. Dort, wo er sonst lautstark mit Klassenkameraden Wochenenderlebnisse austauscht oder auch mal mit Bangen einer Klassenarbeit entgegenschreitet, herrscht ungewöhnliche Stille. Nur ganz vereinzelt kommen Schüler. Frauen nehmen nach kurzer Rücksprache mit Lehrern ihre Sprösslinge an die Hand und gehen zurück nach Hause. „Nicht alle Kinder freuen sich, dass die Schule ausfällt“, sagt eine junge Mutter, nachdem sie erfahren hat, dass die Schulaufgaben für die nächsten Wochen via Internet kommen werden.

So wie im Schweriner Stadtteil Lankow dürfte es am Montagmorgen an allen Grundschulen in Mecklenburg-Vorpommern zugegangen sein. Und auch in den Kitas des Landes. Denn am Samstag hatte die Landesregierung in Schwerin beschlossen, zur Eindämmung der Coronavirus-Epidemie Schulen und Betreuungseinrichtungen für die kommenden fünf Wochen flächendeckend zu schließen. Für mehr als Hunderttausend kleine Kinder im Land müssen die Eltern kurzfristig Betreuungsalternativen finden.

Zusätzliche Info-Hotlines für Eltern

Statt der rund 400 sonst am Morgen durch die Flure der Schweriner Schule tollenden Kinder sind nach Angaben der Direktorin nur etwa 20 gekommen. „Die meisten Eltern waren durch Nachrichtensendungen wohl im Bilde. Außerdem haben wir am Wochenende Kontakt zu den Elternvertretern aufgenommen und so eine Informationskette in Gang gesetzt“, berichtet die Schulleiterin, deren Telefon am Morgen trotzdem beständig klingelt.

In den Gesprächen treffe sie trotz der nun oft bestehenden Probleme mit der Kinderbetreuung auf großes Verständnis. „Für viele, wie auch für mich, war klar, dass es auf eine solche Entscheidung hinausläuft“, sagt sie. An der Schule werde aber sichergestellt, dass Kinder von Eltern, die im Gesundheitswesen oder in anderen Bereichen arbeiten, die für die Aufrechterhaltung des öffentlichen Lebens notwendig sind, betreut werden. Ähnliche Notfallregelungen gibt es nach Angaben von Sozialministerin Stefanie Drese ( SPD) auch durch Krippen und Kindergärten. Ihr Ressort schaltete wegen der vielen Anfragen zusätzliche Hotlines, über die sich Eltern informieren können.

Ausnahmeregelungen für bestimmte Berufsgruppen

Vor allem Ärzte, Krankenschwestern oder Pflegekräfte sind es, die am Montagmorgen ihre Sprösslinge zur Betreuung abgeben. „Ich würde unsere Kinder auch am liebsten zu Hause lassen. Aber wir sind beide Ärzte“, begründet ein junger Schweriner Klinikarzt, weshalb er seine beiden Kleinen zur Kita bringt. Aus medizinischer Sicht sei die Schließung von Kitas, Schulen, Museen und anderen öffentlichen Einrichtungen ein richtiger und wichtiger Schritt gewesen. Je seltener Menschen in Kontakt kämen, desto weniger Möglichkeiten zur Übertragung des Virus gebe es, lautet seine einfache Erklärung.

Nach Einschätzung der Kita-Leiterin handelt die Landesregierung in Schwerin besonnen. „Anders als in anderen Bundesländern wurde gleich klar geregelt, für welche Berufsgruppen die Ausnahmeregelungen gelten“, hebt sie hervor. Auf einer Internetseite des Bildungsministeriums sind sie aufgeführt.

Lösung für Lernmanagementsysteme gesucht

Die zur Schulschließung eingerichtete Hotline sei rege genutzt worden, Anrufe von extrem hilfesuchenden Eltern oder Schulleitungen habe es aber nicht gegeben, sagte ein Ministeriumssprecher. Ein Elternbrief mit den wichtigsten Informationen sei in Umlauf gegeben worden und auch auf der Internetseite des Ministeriums abrufbar.

Nach Angaben des Sprechers gibt es bislang noch keine landesweite Lösung für Lernmanagementsysteme. In den Schulen werde nun aber beraten, wie die Schüler bis zu den Osterferien mit Lernstoff versorgt werden sollen. Das wichtigste zu Wochenbeginn sei gewesen, die Notfallbetreuung für die nächste Zeit zu organisieren.

Homeoffice soll ermöglicht werden

Wie viele Eltern diese Möglichkeit nutzen müssen, sei aber noch nicht klar. Dies dürfte auch von den Gesprächen abhängen, die Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) am Montag mit Spitzenvertretern der Wirtschafts- und Kommunalverbände sowie Gewerkschaften führte. Die Regierungschefin hatte an Unternehmer und Verwaltungen appelliert, ihren Mitarbeitern verstärkt das Arbeiten im Homeoffice zu ermöglichen, damit sie sich zu Hause um ihre kleinen Kinder kümmern können.

