Schulessen: Warum Rostock an umstrittener Großküche Sodexo festhält

Rostock

Herr Bockhahn, den Kindern schmeckt’s nicht! Genau das bekommt Rostocks Schulsenator seit Jahren zu hören. Von Eltern, von Schülervertretern und auch aus der Bürgerschaft. Das Essen an den Schulen der Hansestadt – es ist seit Jahren ein Streitthema.

Und das wird auch so bleiben: Denn aus der Idee, dass die Stadtverwaltung künftig selbst für den Nachwuchs kocht – und das auch noch möglichst regional und bio – wird zumindest die nächsten zwei Jahre nichts. Rostock hat den Vertrag mit der Großküche Sodexo bis Mitte 2022 verlängert.

Sodexo kocht seit 2006 für Rostock

Seit 2006 ist Sodexo der Essenslieferant der Wahl in Rostock. Das französische Großunternehmen (mehr als 20 Milliarden Euro Umsatz in 2018) kocht in Schmarl nach eigenen Angaben täglich für rund 3800 Schüler. An den Grundschulen bietet das Unternehmen drei verschiedene Menüs pro Tag an, an den weiterführenden Schulen sind es sogar vier. Alle Jahre wieder gibt es Beschwerden: Das Essen aus der Großküche schmecke nicht, es sei nicht ausgewogen genug und außerdem würde Sodexo zu wenig regionale und zu wenig Bio-Produkte verwenden.

Im Frühjahr kochte das Thema Schulessen erneut hoch: Sodexo-Sprecherin Suska Welzel sprach damals davon, dass die Zahl der Beschwerden sinke, die Zahl der Schüler, die bei Sodexo ihr Mittagsmenü ordern, aber steigen würde. Die SPD in der Bürgerschaft jedoch sagte, die Kritik von Eltern und Schülern reiße nicht ab. Also gab es von der Mehrheit der Stadtvertreter einen klaren Auftrag an Schulsenator Steffen Bockhahn (Linke): Er sollte ein Konzept erarbeiten, wie und ab wann die Hansestadt das Essen in Eigenregie zubereiten kann.

Auf Initiative der Sozialdemokraten sollte Rostock dem Beispiel anderer Städte folgen und in eigenen, städtischen Küchen für die Schüler kochen. Die Politik verspricht sich davon eine höhere Qualität des Essens und mehr Einfluss auf die Preise.

Vertrag verlängert

Nun wird klar, dass aus dieser Idee nichts wird: Bockhahn musste den Vertrag mit Sodexo um zwei Jahre verlängern. Frühestens zum Schuljahr 2022/2023 kann nun ein neuer „Schul-Caterer“ übernehmen. Und dass sich danach etwas ändert, ist ebenfalls unwahrscheinlich: Das Rathaus hat keine Köche, keine Geräte, keine Räume für diese Aufgabe. Die Stadtverwaltung verfügt bisher auch nicht über das nötige Know-how, um selbst als Essenslieferant aktiv werden zu können. „Wir wollten uns daher externe Hilfe holen. Berater, die für uns ein Konzept erarbeiten“, sagt Schulsenator Bockhahn.

Fünf Experten-Büros habe die Stadt angefragt, doch keines habe ein Angebot oder gar ein erstes Konzept abgegeben. „Wir müssen nun erneut nach Fachleuten suchen“, so der Senator. Weil bereits im Sommer absehbar gewesen sei, dass die Stadt selbst bis Mitte 2020 keine neue Lösung zustande bekommt, bleibt Sodexo der Caterer der Wahl. „Wenn wir selber kochen wollen, brauchen wir eine komplett neue Infrastruktur, die es so noch nicht in der Stadtverwaltung gibt. Wir brauchen einfach mehr Zeit.“ Bockhahn betont: „Ich bin nicht grundsätzlich dagegen, dass wir selbst kochen.“

SPD : Stadt hatte genug Zeit

Die SPD will sich mit diesen Antworten nicht zufrieden geben – und kritisiert den Senator scharf: „Was Bockhahn geliefert hat, ist sehr dünn. Er hatte fast ein Jahr Zeit“, sagt Fraktionschef Steffen Wandschneider-Kastell. „Wir erwarten mehr von der Stadt!“ Schüler und Eltern seien mit dem bisherigen Angebot unzufrieden. „Das wollen und müssen wir ändern. Wir wollen ein grünes, gesundes und regionales Angebot in den Mensen“, so Wandschneider-Kastell. „Und darauf wollen wir nicht noch Jahre warten.“

Das Studentenwerk mache vor, wie man für vergleichsweise kleine Preise gute Qualität servieren könne. „Anstatt sich dort Rat zu holen, gibt es im Rathaus noch rein gar nichts. Da muss mehr Engagement kommen.“ Für die Politik sei es indes leichter, an Sodexo festzuhalten: „Dann können wir alle Beschwerden an eine Firma weitergeben. Wenn die Stadt selbst kocht, sind wir in der Verantwortung. Aber das nehmen wir gerne in Kauf: Wir wollen besseres Essen für die Kinder und bessere Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter in den Großküchen.“

Von Andreas Meyer