Schulstart in Corona-Zeiten: So läuft es ab Montag in Rostock

Rostock

Als erstes Bundesland startet Mecklenburg-Vorpommern ins neue Schuljahr. Am Montag wird auch in Rostock der Unterricht in den 44 kommunal- sowie 17 freigetragenen Schulen der Hansestadt wieder aufgenommen. „Natürlich ist in diesem Jahr alles anders“, sagt Schulsenator Steffen Bockhahn im Hinblick auf die Corona-Pandemie. „Aber ich denke, die Schulen in der Stadt sind gut aufgestellt.“

Um das Infektionsrisiko möglichst gering zu halten, werden feste Schülergruppen gebildet. So bilden die Jahrgangsstufen 1 bis 4 eine Gruppe, ebenso wie die Klassen 5/6, 7/8, 9/10 sowie Klasse 11 und 12. Die unterschiedlichen Gruppen sollen sich möglichst nicht oder unter Einhaltung des Mindestabstandes begegnen. „Sie haben getrennte Pausenbereiche, die in den vergangenen Tagen von den Hausmeistern der Schulen abgetrennt wurden. Dort wo es notwendig ist, müssen die Stunden zeitversetzt beginnen, damit sich die Schüler auf den Fluren nicht begegnen“, nennt Bockhahn Beispiele.

Getrennte Kantinen-Zeiten und Maskenpflicht

Das Innerstädtische Gymnasium setzt zudem auf getrennte Eingänge und Treppenhäuser. So sollen Schüler der neunten Jahrgangsstufe morgens den Haupteingang „Portal am Zebrastreifen“ nutzen, die achten Klassen den Eingang an der Goethestraße. „Außerdem haben wir genau festgelegt, welche Gruppe sich wann und wo in welchen Bereichen des Pausenhofes aufhalten darf“, sagt Schulleiter Markus Riemer. „Das wechselt regelmäßig, damit jede Gruppe beispielsweise mal auf den Sportplatz darf.“

Die Schule habe schon immer auf verschiedene Zeiten bei der Mittagspause gesetzt. Das werde beibehalten. Auf den Gängen besteht eine Maskenpflicht. „Auch wenn wir die Wege entzerren, kann man nicht verhindern, dass es bei 850 Schülern nicht doch mal eng wird“, erklärt Riemer.

Ob auch die verschiedenen Sanitärbereiche einzelnen Jahrgangsstufen zugeordnet werden, werde derzeit noch beraten.

Kein Mindestabstand im Klassenraum

In den Klassenräumen soll so gut wie möglich zur Normalität zurückgekehrt werden. „Da wird es keine Abstandsregeln geben, da die Schüler alle in ihrer Gruppe bleiben“, sagt Senator Bockhahn. „Die Wahrscheinlichkeit sich anzustecken ist nicht bei einmal Niesen vorhanden. Es geht darum, dass man gewisse zeitlich Abstände in einer Nähe miteinander verbringen muss, damit ein Risiko besteht.“ Wichtig sei das Stoßlüften nach jeder Unterrichtsstunde. „Räume, in denen sich die Fenster nicht komplett öffnen lassen, dürfen für den Schulbetrieb gar nicht genutzt werden“, so Bockhahn. Daher überprüfe die Stadt mit dem Eigenbetrieb KOE alle Fenster.

Der Senator betont, dass diese Regelungen aufgrund der vergleichsweise geringen Infektionszahlen möglich sind. „Im Falle eines zunehmenden Infektionsgeschehens würden auch die Gruppen wieder verkleinert werden. Das würde aber die Möglichkeit des Präsenzunterrichts weiter einschränken“, so Bockhahn. Welche Maßnahmen ergriffen werden, wenn sich einer der Schüler oder Lehrer infiziert, könne nicht pauschal gesagt werden. „Aufgrund der klar definierten Jahrgangsgruppen soll gewährleistet werden, dass der Schulbetrieb für alle anderen Gruppen weiter stattfinden kann“, so der Senator. Sind Schüler über mehrere Stufen hinweg betroffen, seien auch Schulschließungen denkbar. Welche Maßnahmen für eine Klasse greifen, in der es einen Corona-Fall gibt, hänge auch vom Einzelfall ab. Ist beispielsweise ein „Einzelgänger“ betroffen, der wenig Kontakt zu seinen Mitschülern hat, müsse man überprüfen, inwiefern die Klassenkameraden gefährdet sind.

Mehr Geld für Reinigung

Die Hansestadt Rostock gibt pro Monat 55 000 Euro für zusätzliche coronabedingte Reinigungsleistungen an Schulen aus. Um die gestiegenen Anforderungen auch personell zu meistern, werden viele Aufgaben auf die Hausmeister übertragen. „Die Hälfte ihrer Arbeitszeit sind jetzt für Reinigungsarbeiten vorgesehen“, sagt Bockhahn.

Im Innerstädtischen Gymnasium sollen unter anderem auch die Türklinken regelmäßig gesäubert werden. „Als wir im Mai schrittweise zum Unterricht zurückgekehrt sind, hatten wir ein sehr umfangreiches Hygienekonzept“, sagt Riemer. „Da wurde nach jeder Unterrichtsstunde durchgewischt. So intensiv wird das jetzt nicht mehr sein – da haben die Reinigungsfirmen nicht das Personal für. Trotzdem spielt Hygiene weiterhin eine wichtige Rolle.“ Auch die sächliche Ausstattung, unter anderem an Schutz- und Desinfektionsmittel, sei gut aufgefüllt.

Freude über den Neustart

Markus Riemer nutzt die ersten Tage, um die Umsetzbarkeit der Regelungen genau zu beobachten. „Das war jetzt die Theorie. Wir werden sehen, wo man gegebenenfalls noch einmal nachsteuern muss“, sagt er. „Das wird alles anstrengend und fordernd sein. Aber im Moment überwiegt die Freude, dass wir die Arbeit wieder aufnehmen können, dass die Schüler ihre sozialen Kontakte wiederhaben und dass auch wieder Interaktionen mit den Lehrern stattfinden.“

Rund 20.000 neue Schüler Rostocks Schülerzahlen steigen. 20.010 Kinder und Jugendliche starten in der kommenden Woche an Rostocks allgemeinbildenden Schulen in das neue Schuljahr. Das sind 840 mehr als im vergangenen Jahr. Sie erwerben an kommunal (15.168 Schüler) und frei getragenen Einrichtungen (4.842) ihre Schulbildung. An den Beruflichen Schulen in Trägerschaft der Hanse- und Universitätsstadt werden 6.993 Lernende erwartet – 144 mehr als im vergangenen Schul- und Ausbildungsjahr. Insgesamt starten in diesem Jahr 1819 Erstklässler in voraussichtlich 88 Klassen in einen neuen Lebensabschnitt. In den kommunal getragenen Grundschulen wuchs die Zahl der Erstklässler kontinuierlich von 1188 im Jahr 2010/2011 auf 1.514 in diesem Jahr.

Von Katharina Ahlers