Rostock

Moritz, Anni, Jonathan und Melina sehen sich nach etwa sechs Wochen endlich in der Schule wieder. Seit Ostern hatten die Erstklässler keinen gemeinsamen Unterricht. Am Montag – dem ersten Tag nach dem Lockdown – war die Freude dementsprechend groß. Am Unterricht teilnehmen darf allerdings nur, wer zu Hause einen negativen Schnelltest vorweisen kann.

Die medizinischen Masken tragen die vier vorbildlich auf dem Schulhof, nehmen sie nur für das Wiedersehensfoto ab. Lisa Knabe ist Klassenleiterin der „Füchse“, eine der 1. Klassen in der Werner-Lindemann-Grundschule in Rostock. „Die Kinder freuen sich so sehr, dass sie sich wiedersehen können. Es ist schön, das so mit anzusehen“, berichtet sie am ersten Schultag nach dem Lockdown. Es gehe zwar Unterrichtszeit verloren, weil überprüft werden müsse, ob alle Erklärungen der Eltern vorliegen.

Hälfte der Schüler hatte Notbetreuung genutzt

Im Großen und Ganzen habe es mit ihrer Klasse aber gut geklappt. Sie seien jetzt besonders motiviert. Während des Lockdowns waren allerdings dennoch viele Kinder in Schule. „Etwa die Hälfte der Schüler in meiner Klasse hat die Notbetreuung in der Schule genutzt“, sagt Lehrerin Lisa Knabe.

„Die Kinder freuen sich so sehr, dass sie sich wiedersehen können. Es ist schön, das so mit anzusehen.“ Lisa Knabe, Klassenlehrerin der „Füchse“ (1a)an der Werner-Lindemann-Schule in Rostock Quelle: Ove Arscholl

Hanna Suhr vom Landesschülerrat berichtet, dass nach ihren Informationen die meisten Kinder an Mecklenburg-Vorpommerns Schulen den Wiedereinstieg in den Präsenzunterricht gut gemeistert haben. Befürchtet wurde zuvor von vielen, dass nicht genügend Test-Kits für die Selbsttestung der Schüler zur Verfügung stehen könnten. Das habe sich nicht bestätigt. „Es waren genügend Tests für alle Schüler da“, sagt Hanna Suhr.

Schülerrat: Notdendruck steigt bis zu den Sommerferien

Allerdings erwarte sie andere Probleme. Gerade die Schüler, die nun im Wechselunterricht unterrichtet werden, können es schwer haben. „Viele befürchten jetzt, unter großen Notendruck zu kommen.“ Sie seien nur wenige Tage in der Woche in der Schule, können sich häufig zu Hause nicht so gut vorbereiten wie in der Schule. „Es sind nur noch rund 25 Tage bis zu den Sommerferien. Der Leistungsdruck für die Schüler steigt“, so Hanna Suhr vom Landesschülerrat. Zudem sorge sich die Schülervertretung um die Handhabung der Maskenpflicht in den kommenden Wochen, wenn es wärmer wird.

Hanna Suhr selbst sei in einer Abschlussklasse an der Fleesensee-Schule in Malchow, hatte die ganzen letzten Monate die Möglichkeit für Präsenzunterricht, sagt aber: „Ich bin zurzeit nur noch für die Prüfungen in der Schule.“

Alle Landkreise liegen inzwischen unter wichtiger 100er-Inzidenz

Für den Schulbetrieb in Mecklenburg-Vorpommern gelten neben der Testpflicht für Schüler und Lehrer aktuell drei Inzidenzstufen. Für den Neustart am Montag hatte die Landesregierung einen Stichtag festgelegt – den 12. Mai. Alle Landkreise und Städte, die unter der Inzidenz von 100 lagen, können seit Montag wieder alle Schüler in der Schule unterrichten, teils aber im Wechselunterricht.

In den Landkreisen Ludwigslust-Parchim, Mecklenburgische Seenplatte und Vorpommern-Greifswald haben auch die Jüngeren diese Woche noch Wechselunterricht. Dort hatte am Stichtag Mittwoch die Inzidenz noch über 100 gelegen. Seit Freitag liegt sie nun in allen Kreisen und kreisfreien Städten unter diesem wichtigen Wert. Wer in die Schule geht, muss sich aber zweimal die Woche testen.

Von Michaela Krohn