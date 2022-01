Rostock

Warum nimmt jemand eine scharfe Waffe mit zu einer Demo? Das ist nur eine der vielen Fragen, vor denen am Tag nach der eskalierten Corona-Demo in Rostock Polizei, Stadt und auch die Veranstalter stehen.

Wenige Stunden nach den Böller- und Flaschenwürfen auf Polizisten werden immer weitere Details bekannt. Unter anderem zu dem Fall eines Mannes, der mit einem sogenannten Schießkugelschreiber und scharfer Munition bei den Protesten unterwegs war.

Während die Ermittlungen der Polizei auf Hochtouren laufen, berät die Stadt, wie es kommenden Montag weitergehen soll. Ausgang völlig offen. Sogar ein Verbot der Demos soll Thema sein. Die Veranstalter geben indes Polizei und Verwaltung die Schuld daran, dass es am Montag zu Ausschreitungen gekommen war. Die Behörden hätten die Eskalation gewollt. Stadt und Polizei weisen das entschieden zurück.

Wie es weitergehen könnte

Der Elmenhorster Jens Kaufmann hat für die kommenden beiden Montage erneut Demos in Rostock angemeldet – mit „350 bis 10 000 Teilnehmern“. Ob und unter welchen Auflagen diese stattfinden werden, ist aber noch offen: „Es gibt keinen Automatismus, dass diese Versammlungen auch so wie angemeldet stattfinden können. Jedes Mal werden die Rahmenbedingungen von der Versammlungsbehörde neu beurteilt“, sagt Rostocks Stadtsprecher Ulrich Kunze.

Dabei würden die „Gefährdungsbeurteilungen“ der Sicherheitsbehörden – unter anderem der Polizei –, aber auch die aktuelle Pandemie-Lage in die Bewertung einbezogen. Ob die Gewalttaten bei der Demo am Montag dabei eine Rolle spielen werden, wollte die Stadt noch nicht sagen.

Nach OZ-Informationen ist mittlerweile auch ein Verbot der Demos Thema. Theoretisch könnte die Stadt eine Kundgebung untersagen, wenn dadurch unverhältnismäßig in die Grundrechte Dritter eingegriffen wird – oder auch, wenn sich eine Gefährdung der Allgemeinheit abzeichnet. Nach Montag ist dieses Szenario nicht mehr unrealistisch. Die Polizei sagt bisher nur: „Wir werten regelmäßig alle Einsätze aus, um Schlussfolgerungen mit Blick auf künftige Einsätze ziehen zu können.“

Die Vorwürfe der Veranstalter

Denn am Montag war die Stimmung bei den Anti-Corona-Protesten in Rostock gekippt: Hatten sich anfangs noch um die 3000 Menschen friedlich auf der August-Bebel-Straße versammelt, so kam es im Laufe des Abends zu Böller- und Flaschenwürfen auf Polizisten, zu Attacken auf Ordnungskräfte.

Noch bevor die Teilnehmer am Montag überhaupt losmarschieren durften, hatte Versammlungsleiterin Petra Albrecht-Kühl die Demo offiziell bereits für beendet erklärt – weil sie die Auflagen der Stadt nicht erfüllen konnte. Die hatte unter anderem angeordnet, dass bei der Demo Masken getragen werden müssen. Doch 90 bis 95 Prozent der Demonstranten – so die Schätzung von Rostocks Polizeichef Segebarth – kamen dieser Aufforderung nicht nach.

Jens Kaufmann, nach wie vor Anmelder der Corona-Proteste, hatte die Kundgebung erneut vorzeitig verlassen und reagiert auf schriftliche Anfrage der OZ zu den Geschehnissen gar nicht. In einem offenen Brief schreibt er aber von einem „schwarzen Tag für Rostocks Geschichtsbücher“. Die Gewalt sei von „eingeschleusten Provokateuren“ ausgegangen.

Versammlungsleiterin Petra Albrecht-Kühl aus der Nähe von Greifswald lässt ihren Mann Norbert sprechen – und der äußert sich ähnlich: Erst auf dem Weg nach Rostock habe seine Frau von der Stadt erfahren, dass alle Teilnehmer einen „medizinischen Mund-Nasen-Schutz“ zu tragen hätten. „Das ist mit den angeblich steigenden Inzidenzen begründet worden“, so Kühl am Telefon. Und weiter: „Die ganze Lügen-Geschichte ist inszeniert worden.“ An den Händen von Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen und auch Innenminister Christian Pegel (SPD) „klebt nun Blut“.

Das sagen Stadt und Polizei

Weder Stadt noch Polizei reagieren auf solche Unterstellungen. Dass die Maskenpflicht „neu“ am Montag gewesen sei, stimme aber nicht, sagt Rostocks Stadtsprecher Ulrich Kunze: „Der Versammlungsbescheid inklusive Auflagen wurde dem Anmelder am 14. Januar ordnungsgemäß zugestellt. Mit Zustellung des Bescheides hatte der Anmelder Kenntnis über die in Rede stehenden Auflagen.“

Polizeichef Segebarth sagt: „Erneut mussten wir feststellen, dass sich gewaltbereite Personen unter die Demonstrationsteilnehmer gemischt und die direkte Konfrontation mit der Polizei gesucht haben. Auch das Vorhandensein einer schussbereiten Waffe sowie Munition ist eine äußerst gefährliche und besorgniserregende Entwicklung.“ Um die 50 Personen der gewaltbereiten Fußballszene seien bei der Demo dabei gewesen. Und weiter: „Ich bedaure, dass es der Versammlungsleitung wieder nicht gelungen ist, einen auflagenkonformen Aufzug zu bilden“, so Segebarth.

Dass die Polizei dieses Mal Verstöße gegen die Auflagen konsequenter ahnden würde, hatte sich allerdings schon im Vorfeld abgezeichnet: Statt mit 600 Polizisten wie in der Vorwoche waren die Einsatzkräfte an diesem Montag mit 1000 Beamten im Einsatz.

Die Bilanz der Demo in Zahlen

Insgesamt 13 Polizei-Beamte wurden verletzt – und auch ein Demo-Teilnehmer. Ermittelt wird nun in sechs Fällen wegen Landfriedensbruchs, fünf mal wegen Widerstands gegen Vollzugsbeamte, zweimal wegen tätlicher Angriffe auf Polizisten. Beleidigungen, Körperverletzungen und zwei Verstöße gegen das Waffengesetz stehen zudem in der Bilanz des Demo-Abends.

257 Demo-Teilnehmer dürften in den kommenden Wochen zudem Post von der Stadt bekommen: Die Polizei hatte die Demonstranten stundenlang festgehalten und ihre Personalien aufgenommen, weil sie gegen die Corona-Auflagen verstoßen hatten. Ihnen droht nun eine Ordnungswidrigkeiten-Strafe. In vergleichbaren Fällen hatte die Stadt für solche Vergehen bis zu 500 Euro verlangt. Das wären allein nach Montag fast 125 000 Euro Einnahmen für die Stadtkasse.

Von Andreas Meyer