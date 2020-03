Schutz vor Coronavirus: Die vorderste Tür bei Rostocker Bussen bleibt geschlossen

Rostock

Aufgrund der voranschreitenden Ausbreitung des Coronavirus in MV dürfen die Fahrgäste der Rostocker Straßenbahn AG ( RSAG) ab sofort nicht mehr vorne in die Busse ein- und aussteigen. Das teilt das Unternehmen per Twitter und auf ihrer Website mit. Das gelte auch für den kontrollierten Zugang nach 20 Uhr. Die Maßnahme diene dem Schutz des Fahrpersonals.

„Die Gesundheit unserer Fahrgäste und unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat dabei oberste Priorität“, erklärt RSAG-Vorstand Jan Bleis. Deshalb ist dies auch nicht die einzige Vorkehrung, die die RSAG trifft. So wird die Reinigung intensiviert. Haltestangen und der Fahrerarbeitsplätze werden besonders desinfiziert, um das Infektionsrisiko bei der Berührung von Schlaufen, Stangen oder Haltewunschknöpfen zu minimieren.

Auch die Fahrzeugtüren bei Bus und Straßenbahn öffnen sich bei jedem Halt nun automatisch. Für Fahrgäste entfällt somit das Drücken des Türöffnungs-Tasters zum Ein- und Aussteigen. Die Taste für das „Halten auf Wunsch“ im Bus muss hingegen weiterhin bedient werden.

