Schutz vor Hochwasser: So arbeitet die Rostocker Wasserwehr

Markgrafenheide/Warnemünde

Steigende Pegelstände und wechselnde Winde – wenn in Rostock eine Sturmflut droht, stehen sie bereit und schützen die bewohnten Gebiete vor Überschwemmungen: die Wasserwehren von Markgrafenheide und Warnemünde. Das kommt vor allem im Herbst, in der Sturmsaison vor. „Wir werden meist ein oder zwei Tage im Voraus vom Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) alarmiert. Meist, wenn die Wasserstände bei mindestens 70 Zentimetern über Normal liegen“, sagt Bernd Lengies, Leiter der Ortsteilwasserwehr Markgrafenheide.

Tritt dieser Fall ein, versammeln sich Lengies und seine Kollegen aus Markgrafenheide und Hohe Düne und überprüfen in Kontrollgängen, ob der Ort gewappnet ist: Deiche und Dünen werden begutachtet, Sturmfluttore kontrolliert. „Kleinere Schäden können durch Sandsäcke abgedeckt werden“, sagt Ortsteilwehr-Mitglied Henry Klützke. Dafür liegen am Standort neben der Feuerwehr in Markgrafenheide bis zu 500 Stück bereit. Er appelliert an die Bürger, die Dünen nicht zu betreten. „Gerade im Sommer sind da oft Kinder, aber auch Erwachsene unterwegs. Vor allem im vorderen Bereich können Teile abbrechen.“

Abflüsse schließen

Ab einem Pegelstand von 70 Zentimetern über dem Normalwert werden die ersten Schieber geschlossen. Durch Rohre wird normalerweise Wasser abgeleitet – bei Hochwasser droht jedoch, dass über die Rohre das Wasser zurückkommt. „Eigentlich schließen die Klappen von allein, jedoch kann es durchaus sein, dass sie durch Äste behindert werden“, sagt Lengies.

Solche erhöhten Wasserstände kämen, so Klützke, durchaus vor. „Da kommt das Wasser bis zum Dünenfuß heran und man kann da als Spaziergänger nicht mehr entlanglaufen“, sagt er. Besonders gefährlich für Rostock werde es, wenn auf dem Meer der sogenannte „Badewannen-Effekt“ einsetzt. Das Wasser wird durch den Wind zunächst rausgedrückt. Dann dreht dieser und die Ostsee kommt mit Macht zurück. Solche Sturmfluten seien jedoch selten. Ab einem Pegelstand von 1,50 Metern müssen zusätzlich die Sturmfluttore geschlossen werden. „Das letzte Mal kam das 2019 vor“, so Leiter Bernd Lengies. „Früher hatte man vielleicht alle zehn Jahre eine schwere Sturmflut. Das ist in den letzten Jahren häufiger vorgekommen.“

Starkregen und Hochwasser: Gefährliche Kombination

Besonders schwierig sei die Kombination aus Hochwasser und Starkregen. „Machen wir bei Starkregen die Schieber zu, säuft der Ort ab. Machen wir sie auf, kommt das Wasser von außen rein“, erklärt Lengies. Klützke ergänzt: „Als Bürger im Ort habe ich schon oft gemerkt, dass die Abführung von Starkregen problematisch ist.“ Die beiden begrüßen daher Maßnahmen der Stadt Rostock, Wassermaßen von oben zukünftig besser ableiten zu können.

Insgesamt sehen Lengies und Klützke Rostock gut auf Hochwassersituationen vorbereitet. „Es wurde sehr viel gemacht – gerade in Warnemünde“, sagt Klützke. Bei wassernahen Neubauten in der Stadt, etwa auf der Holzhalbinsel, werde der Hochwasserschutz berücksichtigt und entsprechend höher gebaut. Eine Herausforderung sieht der Ehrenamtler bei den Planungen für die Buga. „Die Wasserspiegel steigen im Laufe der Jahre ja insgesamt. Man muss die Bebauung in Einklang mit der Hochwassersituation bringen. Man kann ja schlecht eine Mauer am gesamten Stadthafen errichten.“

Gründung vor mehr als 20 Jahren

Henry Klützke und Bernd Lengies sehen ihren Ortsteil gut aufgestellt. „Bei den Wasserständen, die wir hier bisher erlebt haben, können wir ruhig schlafen“, sagt Klützke. Mitte der 90er Jahre ist er nach Markgrafenheide gezogen – 1995 habe es ein Hochwasser gegeben, woraufhin sich viele Bürger eine Wasserwehr gewünscht hätten, um einfache Schutzmaßnahmen schnell einleiten zu können. „Die tiefen Randlagen standen früher regelmäßig unter Wasser“, sagt er. 1997 wurde die Wehr schließlich gegründet. Ein paar Jahre später habe der Bau von Schutzeinrichtungen begonnen – Markgrafenheide ist heute von einem Ringdeich umschlossen. „Die Bürger fühlen sich seitdem viel sicherer.“

Bernd Lengies ist seit 2016 dabei. „Ich habe eine ehrenamtliche Betätigung gesucht“, sagt der Rostocker, der 2017 die Leitung von Klützke übernahm.

Von Katharina Ahlers