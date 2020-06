Hohen Sprenz

Der Vorfall hatte sich nach Angaben der Polizei gegen 20 Uhr auf der Landesstraße 13 zugetragen. Zu diesem Zeitpunkt war der 53 Jahre alte Mann am Steuer seines Suzuki in Richtung Klein Sprenz unterwegs, als er am Ortsausgang von Hohen Sprenz – vermutlich wegen der regennassen Fahrbahn – die Kontrolle über seinen Wagen verlor.

Der Suzuki brach nach rechts aus und rammte zunächst einen Zaun. Danach stürzte der 53-Jährige mit seinem Wagen einen Abhang hinab und überschlug sich mehrfach. Das Fahrzeug landete wieder auf allen vier Rädern.

Notarzt kommt per Helikopter

Die Freiwillige Feuerwehr Hohen Sprenz und Kritzkow, ein Rettungswagen, die Polizei und ein per Helikopter eingeflogener Notarzt eilten zum Unfallort. Der Mann hatte wie durch ein Wunder sein Wrack mit nur leichten Blessuren verlassen und wollte eigentlich gar nicht ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Zur Sicherheit entschieden die Ärzte aber, dass er in einer Klinik nochmal genauer untersucht werden soll. Die L 13 blieb an der Unfallstelle zeitweise voll gesperrt. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen zu dem Unglück aufgenommen.

Von Stefan Tretropp