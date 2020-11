Rostock

„Ich würde es immer wieder machen“, sagt Carola Schubert. Die 41-Jährige hat einem Neugeborenen mit ihren Stammzellen das Leben gerettet. Die Kleine war an Blutkrebs erkrankt und brauchte dringend einen genetischen Zwilling, um zu überleben. Die Rostockerin ist ihr Schutzengel.

Im Jahr 2014 gibt Carola Schubert bei einem Handball-Turnier eine Probe ihrer Mundschleimhaut ab. „Ich habe mich vorher noch nie mit dem Thema beschäftigt, aber weil es alle Mannschaften gemacht haben, war ich natürlich auch dabei“, sagt die Mutter einer neunjährigen Tochter. Sie lässt sich also bei der DKMS – der Deutschen Knochenmarkspenderdatei – registrieren. „Mit einem Wattestäbchen haben sie aus meinem Mund ein bisschen was von der Schleimhaut abgestrichen. Dann noch ein paar Daten wie Größe, Gewicht und Vorerkrankungen und das war’s“, erinnert sie sich.

Anzeige

Von der Blut- zur Knochenmarkspenderin

Bereits ihr Blut ist heiß begehrt. 20 Jahre lang hat sie Blut gespendet. „Ich habe die Blutgruppe Null, Rhesusfaktor negativ – das ist Goldstaub“, sagt Carola Schubert und lacht. Anfangs wollte sie sich nur etwas „dazuverdienen“, später kam das Bewusstsein, „meine Spende kann Leben retten“. „Blut kann man nun mal nicht künstlich produzieren und jeder kann in die Lage kommen, dass er es mal braucht“, sagt die Großhandelskauffrau.

Alle 15 Minuten erkrankt ein Mensch in Deutschland an Blutkrebs. „Rund 3500 Blutkrebspatienten sind auf einen Spender außerhalb der Familie angewiesen, davon findet jeder Zehnte keinen“, sagt eine Sprecherin der DKMS. Nach der Registrierung der Rostockerin passierte erst einmal nichts. „Ich habe auch gar nicht weiter dran gedacht“, sagt Carola Schubert.

Kommentar: Jeder kann zum Helden werden

Ein dreiviertel Jahr später klingelt plötzlich ihr Handy – ein Anruf aus Dresden. „Ich war gerade auf der Arbeit und hab auch erst gar nichts verstanden“, erinnert sie sich. Die erste Frage am anderen Ende der Leitung: „Möchten Sie noch spenden?“ Die Antwort von Carola Schubert war klar: „Ja, natürlich.“ Dann die Nachricht: Sie würde eventuell für einen Patienten als Spender in Frage kommen.

Fast 800 Menschen aus MV haben schon gespendet

Aktuell sind bei der DKMS neun Millionen Spender gemeldet. Seit der Gründung 1991 konnte 76 000 Menschen geholfen werden. Aus Mecklenburg-Vorpommern haben sich 108 540 Spender registrieren lassen – 797 von ihnen haben bereits Stammzellen gespendet. Carola Schubert ist eine von ihnen.

Bevor sie jedoch ihre Stammzellen an das wenige Wochen alte Baby weitergeben durfte, waren noch einige Untersuchungen bei ihrer Hausärztin nötig. Von der DKMS bekam sie ein Päckchen mit einer Check-Liste, was alles von ihr benötigt wird. „Es wurde ein EKG gemacht, mehrere Fläschchen Blut abgenommen und eine Urinprobe war auch nötig“, erzählt die leidenschaftliche Handballspielerin. All das wurde schließlich nach Dresden geschickt.

500 Milliliter Knochenmark fürs Baby

Ein paar Tage später klingelt wieder das Handy. Die Ergebnisse der Voruntersuchungen seien gut. Am 8. September soll die Stammzellenspende in Dresden im Krankenhaus St. Joseph Stift stattfinden. Zwei Wochen vor dem Eingriff muss sie noch einmal in die sächsische Landeshauptstadt. „Ich hatte keine Angst. Ich war ja gesund und fühlte mich da auch sehr gut aufgehoben“, sagt Carola Schubert.

Lesen Sie auch:

Für wen sie ihr Knochenmark spendet, wusste sie bis dahin noch nicht. Nach der einstündigen Operation unter Vollnarkose, bei der ihr etwa 500 Milliliter Knochenmark-Blut-Gemisch aus dem Beckenkamm entnommen wurde – hat sie erfahren, dass es für ein vier Wochen altes Baby aus Deutschland ist. „Als ich das gehört habe, hatte ich Gänsehaut“, sagt die damals 35-Jährige. Sie freute sich riesig und drückte die Daumen, dass der Körper der Kleinen ihre Knochenmark-Spende gut aufnimmt.

Kosten übernehmen Krankenkasse und DKMS

Nach dem Eingriff war sie noch eine Woche krankgeschrieben. Die Kosten für die Voruntersuchungen, Anreise, Krankenhausaufenthalt oder Verdienstausfall – auch eventuell anfallende Kinderbetreuung übernimmt die Krankenkasse bzw. die DKMS.

Zwei Wochen nach der Spende schreibt sie der Familie des kleinen Mädchens – via DKMS – einen Brief. „Wenn ich daran denke, bekomme ich immer noch Gänsehaut“, sagt Carola Schubert. Tagelang habe sie daran gesessen. Die richtigen Worte zu finden, fällt ihr schwer. Sie wollte der Familie sagen, dass sie die Daumen drückt und glücklich ist, dass sie helfen konnte.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach.

Rührende Post von Eltern des Babys

Drei Monate später bekommt die Rostockerin Post. Die Familie antwortet. „Das Gefühl war, wie Karussell fahren“, sagt sie und lacht. Die Zeilen noch rührender: Der Kleinen geht es gut, die Zellen vermehren sich und die Familie hofft, bald das Krankenhaus verlassen zu können und sie sei ihr ewiger Schutzengel.

Mittlerweile ist das Mädchen fünf Jahre alt. Über die DKMS bekommt die Rostockerin einmal im Jahr – immer wenn sich der Tag der Spende jährt – eine kurze Information über den Gesundheitszustand der Kleinen. „Dass deine Stammzellen in einem anderem Menschen weiterleben und Leben schenken kann – das ist einfach Wahnsinn. Ich würde es immer wieder machen“, sagt Carola Schubert.

Lesen Sie auch

Von Stefanie Adomeit