Schwaan

Es gibt sie noch, diese Fleckchen Erde in Mecklenburg-Vorpommern, von denen man nichts ahnt, und die plötzlich wie ein Paradies um die Ecke liegen. Wenn man Schwaan gefühlt durch eine holprige Seitenstraße verlässt, öffnet sich eine andere Welt, eingerahmt von hohen Tannen, die den Weg zum neuen Kletter- und Erlebniswald säumen wie eine stolze, naturgrüne Garde.

Ein Fleckchen Erde der besonderen Art

Enrico Niemann (40) hat hier ein kleines Paradies geschaffen, mitten im Wald, hoch oben auf einem für Mecklenburg untypischen Hügelwald, der Obotritenhöhe. Man fühlt sich der Welt ein Stück entrückt, hier inmitten der unberührten Natur, die nun durch fleißige Hände und den umtriebigen 40-Jährigen mit Leben gefüllt werden. „Ich habe das Grundstück vor sieben Jahren gekauft, damals wollte ich gern ein Fleckchen Erde haben“, erzählt der umtriebige Unternehmer von den Anfängen. Was sich einmal daraus ergeben könnte, war Enrico Niemann damals noch nicht klar.

Mit dem Ziel vor Augen setzt Enrico Niemann seine Ideen um

Der gelernte Koch hat sich über die Jahrzehnte immer wieder neu erfunden, ob als Gastronom in der elterlichen Gaststätte, als Tauchlehrer in Ägypten oder auf Montage – auch den fröhlich bunten Kröpikeller in Rostock mit Mittagstisch betreibt der sportliche Freigeist noch. Aber die Idee mit dem Kletterwald fühlt sich für ihn richtig an.

„Ein Freund von mir hat in der Türkei einen Klettergarten, das hat mich auf die Idee gebracht.“ Gesagt, getan. Wenn Niemann sich etwas in den Kopf setzt, dann zieht er das durch, Corona hin oder her. „Wenn ich ein Ziel vor Augen habe, dann muss es auch so sein. Ich lasse ungern von Ideen los“, beschreibt sich der gebürtige Rostocker. Sein Prinzip: „Einfach machen.“

Die längste Seilbahn Norddeutschlands über den See

Das Besondere an diesem Kletterwald: Er ist eingebettet in ein 60 ooo Quadratmeter großes Wald- und Wiesenareal mit der längsten Seilbahn Norddeutschlands – 116,5 Meter –, die sich einmalig in Mecklenburg-Vorpommern, über einen stillen See, die Brökersche Tongrube, erstreckt. Wer die längste und höchste Bahn scheut, hat noch acht andere zur Wahl.

Auch Besucher ohne Kletterambitionen finden hier einen Ort zum Verweilen oder Kaffeetrinken. Das naturverwöhnte Ambiente lädt dazu ein. In den frühen Morgen- oder Abendstunden lassen sich auf den Seilen der Bahn sogar seltene, gefiederte Gäste nieder, die sich den Fischen im Teich widmen.

Auch Eisvögel lassen sich gern auf der Seilbahn nieder

„Es müssten inzwischen zwei Eisvogel-Pärchen sein“, verkündet Niemann stolz. Deshalb heißen die schwebenden Bahnen über den See auch Eisvogel-Parcours. „Wir arbeiten hier im Einklang mit der Natur. Wir wollen den Ort erhalten und pflegen“, erklärt Niemann, der das Gelände auch für Schülerprojekte nutzen will. Am Eingang des Erlebniswaldes sind zwei Event-Jurten geplant, die eine Mikroskopiestation beherbergen sollen. „Da kann man mal schauen, was im Moos oder unter der Borke so kreucht und fleucht.“

Sportliches Freizeitvergnügen und Selbstüberwindung

Der Kletter- und Erlebniswald bietet Spaß für Groß und Klein. Mit einer Greifhöhe von 1,60 Meter können die Jüngsten hier loslegen. Sogar ein 82-Jähriger hat sich schon erfolgreich durch die Parcours gekämpft. Aber nicht nur Freizeitvergnügen kann man hier erleben. Wer sich mit Höhenangst plagt, kann seine Grenzen austesten oder überwinden. Auch eine sportliche Herausforderung ist der Kletterwald allemal, wenn man ehrgeizig jedes Hindernis überwindet.

Von Anja von Semenow