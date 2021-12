In Schwaan (Landkreis Rostock) hat sich am zweiten Weihnachtsfeiertag ein tragisches Unglück ereignet. Ein Wanderer erlitt offenbar einen Herzinfarkt und rutschte in die eiskalte Warnow. Der 72-Jährige starb. Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet, geht aber nicht von einem Fremdverschulden aus.