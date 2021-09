Rostock/Stralsund

Hebammen, Frauenärzte und werdende Mütter in MV wurden am Freitag, nach monatelangem Zögern der Ständigen Impfkommission (Stiko), von dieser Neuigkeit überrascht: Die Stiko hat sich nun auch für eine Impfung von schwangeren und stillenden Frauen gegen eine Covid-19-Infektion ausgesprochen. Was ändert sich dadurch für die Betroffenen?

„Für Schwangere ist das eine schwierige Entscheidung“, sagt Anne-Jane Görendt (29) aus Rostock. Sie ist im achten Monat schwanger und bekommt im November ihr erstes Baby. Die Erzieherin hatte sich schon vorsorglich Gedanken gemacht, für den Fall, dass die Stiko die Empfehlung abgibt: „Es kommt für mich eigentlich trotzdem nicht in Frage, mich noch schwanger impfen zu lassen“, so die 29-Jährige. „Aber ich würde es zeitnah nach der Geburt machen. Vom Gefühl her ist es für mich dann einfach anders, als es zu machen, wenn das Baby noch im Bauch ist.“

Stiko-Empfehlung führt zu Entscheidungsdruck

Hinzu kommt: Sie habe in zwei Wochen eine Tetanusimpfung, die auch noch in einem festgelegten zeitlichen Abstand zur mRNA-Impfung stehen müsste. Die zweite Spritze wäre dadurch erst zum Geburtstermin Ende November möglich. Sie räumt ein: „Mit der Empfehlung der Stiko ist nun der Druck gestiegen, selbst eine Entscheidung zu treffen.“ Vorher stand das Impfen nicht zur Wahl. Anne-Jane Görendt weiß auch aus ihrem Umfeld, dass viele Frauen ganz unterschiedlich mit dem Thema umgehen. In ihrem letzten Geburtsvorbereitungskurs sei auch das Thema Grippeschutzimpfung heiß diskutiert worden.

Auch Vera Scheer aus Ribnitz-Damgarten erwartet ein Kind. Die 30-Jährige sagt ebenfalls: „In der Schwangerschaft würde ich es nicht machen. Man ist ja so eins zu eins mit dem Kind verbunden.“ Sie hatte sich mit der Frauenärztin beraten, als noch keine Empfehlung vorlag, und diese sei von der Impfung nicht so überzeugt gewesen, habe aber gesagt, dass das jede Frau für sich entscheiden müsse. Und wie lange würde Vera Scheer mit einer Impfung warten? „In der Stillzeit sehe ich es nicht so kritisch“, so die medizinische Fachangestellte, „da kann ich es mir vorstellen.“

„Gut, dass es nun Gewissheit gibt“

Als Hebamme Mandy Kutz am Telefon die Nachricht erfährt, sagt sie: „Gut, dass es nun Gewissheit gibt.“ Die Rostockerin erzählt aus ihrer Beobachtung: „Es gab ja in den vergangenen Monaten durchaus Frauen, die sich gern impfen lassen wollten. Doch es gab Unsicherheiten, auch bei einigen Ärzten, ob man das ohne Empfehlung der Stiko überhaupt machen könne.“

Sie betont: „Nur weil es nun eine generelle Empfehlung gibt, heißt das ja nicht, dass es Pflicht ist.“ Wichtig sei vielmehr eine Beratung durch den Frauenarzt, denn das könne sie für die Frauen, die sie auf dem Weg zur Geburt und danach begleite, nicht leisten. „Letztlich muss jeder den Nutzen und die Risiken für sich abwägen“, sagt Mandy Kutz. So habe sie selber es auch gehandhabt.

„Zu wem habe ich Kontakt, hat man Kinder in der Kita, gibt es bei einem selber oder im Umfeld Vorerkrankungen – das sind so die Fragen, die Schwangere beantworten müssen und dann sehr individuell entscheiden.“ Und wie würde ihre Antwort darauf lauten? „Ich finde die Impfung prinzipiell eine gute Sache und würde es machen.“

Ihre Kollegin Claudia Süpner aus der Praxis „Stoorketant“ sieht das etwas anders. Auch sie berate grundsätzlich nicht und überlasse es den Fachärzten. Persönlich finde sie jedoch, dass der Impfstoff zu wenig erprobt sei, um ihn Schwangeren zu geben. „Wenn ich schwanger wäre, wenn ich stillen würde und auch wenn ich noch einen Kinderwunsch hätte, würde ich mich nicht impfen lassen.“

„Wir empfehlen die Impfung für Schwangere“

Ganz anders sieht das Professor Marek Zygmunt, Direktor der Frauenklinik an der Unimedizin Greifswald: „Wir empfehlen die Impfung für Schwangere seit Langem“, allerdings nur, schränkt er ein, wenn keine Faktoren, wie etwa Vorerkrankungen, vorliegen, die dagegen sprechen.“

Er nennt einen gewichtigen Punkt, der für die Impfung in der Schwangerschaft spricht: „Die Gefahr, wegen einer eine Corona-Infektion auf intensivmedizinische Betreuung angewiesen zu sein, ist für eine Schwangere um ein Vielfaches höher als für eine gleichaltrige Frau, die nicht schwanger ist.“ Und das, warnt Zygmunt, sei immer auch ein Risiko für das Kind.

Von Juliane Schultz und Virginie Wolfram