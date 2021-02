Warnemünde

Wer in Warnemünde oder Diedrichshagen ein Grundstück besitzt, kann sich glücklich schätzen – vor allem, wenn das Areal als Bauland ausgewiesen ist. Allerdings liegt ein Großteil der noch unbebauten Flächen im Schutzgebiet oder ist als Agrarfläche weitgehend vor Bebauung geschützt. Doch die 1-A-Lage weckt Begehrlichkeiten.

Wenn Investoren dort bauen wollen, müssen sie mit Gegenwind rechnen. Erst recht, wenn Flächen wie das Diedrichshäger Land im Landschaftsschutzgebiet liegen. Die Ostsee-Golf-Resort-Entwicklungsgesellschaft mbH um Investor Jens Gienapp ist mit Projekten, einen Acker zumindest teilweise mit Wohnhäusern zu bebauen, bereits mehrfach gescheitert. Auch der Vorstoß, die Fläche an die städtische Wohnungsgesellschaft Wiro zu verkaufen, wurde Ende 2020 von der Bürgerschaft abgelehnt.

Ein Schwarzbau in Fachwerkstil

Jens Gienapp gilt als Geschäftsführender Gesellschafter der Immobilienagentur Engel und Völkers als einer der bekanntesten Rostocker Immobilienmakler. Privat erwarb die Familie 2008 unweit von der 30-Hektar-Fläche ein Freizeitgrundstück. Gebaut werden darf dort jedoch nicht, denn das idyllische Fleckchen befindet sich im Außenbereich.

Trotzdem wurde dort bereits vor mehreren Jahren eine schicke Scheune im Fachwerkstil errichtet. Dass dies ein Schwarzbau ist, pfeifen in Diedrichshagen die Spatzen von den Dächern. Aber auch, dass Gienapp einen guten Draht ins Rathaus hat.

Verbindungen ins Rostocker Rathaus

Sozialsenator Steffen Bockhahn (Linke) macht kein Geheimnis daraus, dass er den früheren Vorstands- und Aufsichtsratsvorsitzenden des HC Empor gut kennt. „Wir haben schon zusammen Handball gespielt und sind seit Jahren privat befreundet“, sagt der Politiker. Auf seine Arbeit im Rathaus habe das „keinerlei Einfluss“, stellt Bockhahn klar. Er kenne das Grundstück in Diedrichshagen, sei schon mehrfach dorthin eingeladen worden.

Auf dem Gelände mit viel Rasen und ein paar Kinderspielgeräten ist nicht nur Platz zum Relaxen, es lässt es sich auch prima feiern. Bockhahn weiß aus eigener Erfahrung, dass man „da schön am Feuer sitzen“ kann.

Jens Gienapp (l.) und Rostocks Finanzsenator Chris Müller-von Wrycz Rekowski (r.) mit ihren Ehefrauen auf einer Sportlergala im Jahr 2016 Quelle: Frank Söllner

Wohnhaus oder Scheune?

Anwohner in Diedrichshagen berichten, dass sie einen landwirtschaftlichen Betrieb dort bislang nicht beobachten konnten. Nachbarn gehen davon aus, dass es sich eher um ein Wohnhaus handelt, für das vor Jahren Strom- und Wasserleitungen verlegt wurden. Bungalows hinter dem Bau würden außerdem zur Ferienvermietung genutzt.

Jens Gienapp selbst ist beim Thema Scheune kurz angebunden. Auf OZ-Anfrage äußert er nur, dass das Grundstück nicht ihm gehöre, sondern seiner Ehefrau. Die ehemalige Profihandballerin ist heute Gesellschafterin mehrerer Firmen, in denen ihr Mann Geschäftsführer ist, darunter die Ostsee-Golf-Ressort-Entwicklungsgesellschaft mbH.

Landwirtschaftlicher Betrieb und zusätzliche Arbeitsplätze?

Ob sie das Gelände landwirtschaftlich betreibt? Eine entsprechende OZ-Anfrage lässt sie von ihrem Anwalt beantworten. Seine Mandantin bereite derzeit „einen Bauantrag zum Zwecke der Errichtung eines landwirtschaftlich genutzten Betriebes in Diedrichshagen vor, durch den auch Arbeitsplätze geschaffen werden sollen“, teilt Prof. Dr. Carsten Wegner mit.

Die Pressestelle der Stadt bestätigt: „Die Eigentümerin und die Stadt haben sich darauf verständigt, die Vollziehung des Abrisses der Scheune bis zunächst 31. März 2021 auszusetzen, um zu klären, ob eine Genehmigungsfähigkeit im Rahmen einer Betreibung eines landwirtschaftlichen Betriebes gegeben ist“, heißt es in einem Statement der Pressestelle. Also gibt es bereits juristische Tatsachen?

Rückbau angeordnet

Der Behörde ist der rechtswidrige Bau bekannt. Schon vor mehr als sechs Jahren erließ die Hansestadt eine Rückbauverfügung. Das Schweriner Verwaltungsgericht verweist auf OZ-Anfrage auf ein Urteil von 2018. Darin sei laut einer Sprecherin festgestellt worden, dass sich das Gienapp-Grundstück „im Außenbereich befindet, wo Bauen nur in eingeschränktem Maße zulässig“ sei. Ergebnis: Das Gebäude muss zurückgebaut werden. Rechtskräftig ist das Urteil aber erst seit März 2020. Denn die Grundstückseigentümerin stellte beim Oberverwaltungsgericht Greifswald einen Berufungsantrag, der jedoch abgelehnt wurde.

Bürgerschaftsmitglied Stephan Porst, der auch in Diedrichshagen wohnt, pocht auf die Rechtslage: „Dort dürfen nur Landwirte bauen. Und auch nur Gebäude, die für die landwirtschaftliche Nutzung erforderlich sind.“

Die Scheune hätte vor knapp zehn Jahren nicht errichtet werden dürfen, denn Familie Gienapp betreibt keinen landwirtschaftlichen Betrieb. Darüber hinaus werde sie auch nicht für solche Zwecke genutzt. Quelle: Elke Ehlers

Landwirt musste Fläche räumen

Übt die Stadt Nachsicht, wenn die Familie eines gut vernetzten und bekannten Rostocker Immobilienfachmanns betroffen ist? Als es in unmittelbarer Nähe des Gienapp-Grundstücks um eine 2000 Quadratmeter große Parzelle ging, hatte das Liegenschaftsamt ebenfalls längere Zeit Geduld bewiesen, blieb letztlich aber konsequent.

Zum 31. Dezember musste ein alteingesessener Landwirt eine Fläche in Diedrichshagen räumen, obwohl seine Familie das Areal mehr als 60 Jahre lang bewirtschaftete und er dieses auch bis zuletzt zur Tierhaltung und zum Abstellen landwirtschaftlicher Geräte nutzte.

Ortsbeirat will Thema beobachten

Warnemündes neuer Ortsbeiratsvorsitzender Wolfgang Nitzsche will sich „zu Gründstücksangelegenheiten nicht voreilig äußern“. Er könne das Thema „Scheune“ aber mit in den Ortsbeirat nehmen. Die Bebauung in Diedrichshagen werde auch künftig „das Augenmerk“ des Gremiums verlangen. Nitzsche: „Fest steht: Wer gegen Regeln verstößt, muss mit Restriktionen rechnen.“

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Elke Ehlers und Moritz Naumann