Millionen-Minus? Von wegen: Der neuerliche Sparkurs im Rostocker Haushalt scheint sich auszuzahlen. Finanzsenator Chris Müller-von Wrycz Rekowski ( SPD) hat den ersten Entwurf für den städtischen Etat für die Jahre 2020 und 2021 vorgelegt. Und der sieht keine roten Zahlen, sondern eine schwarze Null vor. Doch: Die Bürgerschaft soll dem Rathaus schon jetzt genehmigen, knapp 60 Millionen Euro an neuen Krediten aufnehmen zu dürfen. „Die sind für Investitionen – und vielleicht brauchen wir sie auch gar nicht“, sagt der Senator.

Fast 700 Millionen Euro bewegt die Stadt

Die Kennzahlen des Haushalts sind gewaltig: Fast 700 Millionen Euro bewegt die Hansestadt pro Jahr. Der größte Posten bleibt das „Soziale“: Mehr als 200 Millionen Euro zahlt Rostock für die Unterstützung von Bürgern – für Hartz IV, für Zuschüsse zur Wohnung, Hilfen zur Erziehung und andere Aufgaben. Hier macht sich aber langsam bemerkbar, dass es an der Warnow wirtschaftlich bergauf geht: 2017 lagen die Sozialausgaben noch bei weit über 260 Millionen Euro.

Auf Platz zwei der größten Ausgaben folgen die Personalkosten. Rund 150 Millionen Euro an Gehältern zahlt die Hansestadt an ihre knapp 2400 Beschäftigten aus. Auf dem dritten Platz folgen dann bereits die Investitionen – in Computer für die Schulen, in neue Technik für die Verwaltung, Straßen und Wege, den Hafen und neue Flächen. Finanzsenator Müller-von Wrycz Rekowski will in den kommenden beiden Jahren jeweils um die 100 Millionen Euro für Investitionen bereitstellen – 116 Millionen Euro in 2020, 99 Millionen Euro in 2021.

„Kredite nur, wenn wir sie brauchen“

„Wir haben noch immer knapp 40 Millionen Euro auf der hohen Kante“, sagt Müller-von Wrycz Rekowski. Dennoch soll ihm die Bürgerschaft den Segen erteilen, in nur 24 Monaten bis zu 60 Millionen Euro an Krediten aufnehmen zu dürfen. Ein Problem? „Nein“, meint der Senator. „Das sind die sogenannten Investitionskredite. Die sind im Grunde nichts anderes als das Darlehen, das jeder Häuslebauer aufnimmt, wenn er sich sein Eigenheim baut.“ Das Entscheidende sei, dass sich Rostock Zinsen und Tilgung langfristig leisten kann: „Das können wir. Also leihen wir uns jetzt Geld, um jetzt notwendige Investitionen anzugehen.“

Obwohl: Noch sei gar nicht sicher, ob die Stadt die Kredite wirklich in Anspruch nehmen werde. „Vielleicht schaffen wir das alles auch aus eigener Kraft. Zuerst brauchen wir unsere satte Rücklage auf“, so Müller-von Wrycz Rekowski. In den vergangenen Jahren habe das immer geklappt: „Seit 2016 haben wir keine neuen Investitionskredite aufgenommen.“

Steuern steigen weiter

Und noch eine gute Nachricht hat er: Im Gegensatz zum Bundestrend steigen in Rostock weiter die Steuereinnahmen. 221 Millionen Euro an Steuern wird die Hansestadt in diesem Jahr einnehmen. Im nächsten Jahr werden es schon zehn Millionen Euro mehr sein, 2021 sogar 20 Millionen Euro. „In diesem Jahr hatten wir einen spürbaren Einbruch bei der Gewerbesteuer. Aber der war einzelnen Branchen, einzelnen Unternehmen geschuldet. Bei denen liefen die Geschäfte nicht so gut wie erwartet“, sagt der Senator. Namen nennt er nicht. Nach OZ-Informationen sollen aber unter anderem große Unternehmen aus der Windkraft-Branche wenig Geld verdient und somit auch weniger Steuern gezahlt haben.

Am deutlichsten fällt das Plus bei den Steuern aber bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer aus: Von knapp über 50 Millionen Euro im Jahr 2015 steigen die Einnahmen der Stadt im nächsten Jahr auf rund 75 Millionen Euro – ein Plus von 50 Prozent. Erklärung: Mehr Menschen in der Hansestadt haben eine Arbeit, die Löhne steigen.

