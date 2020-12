Eine Gartenlaube ist am Montagnachmittag in der Rostocker Südstadt abgebrannt. Die Feuerwehr war schnell vor Ort, hatte aber Probleme das Feuer zu löschen, da die Fahrzeuge aufgrund ihrer Breite nicht auf das Gelände der ehemaligen Kleingartenanlage am Pütterweg kamen. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung.