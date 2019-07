Rostock

Ein Mann ist am Mittwoch beim Klettern an der Kletterwand des Kulturkombinat Bunker in Rostock schwer verunglückt. Wie die Polizei mitteilte, stürzte er gegen 12.30 Uhr aus mehreren Metern in die Tiefe. Er wurde schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus.

Die Kletterwand an einer Seitenwand der Diskothek Bunker in der Neptunallee gilt als beliebte Outdoor-Location für Hobby-Sportler. Zum Zeitpunkt des Vorfalls war der Mann in einer Gruppe mit weiteren Kletterern gesichert mit Seilen und Geschirr an der Wand unterwegs. Wie er trotz der Sicherung aus rund sechs Metern abstürzen konnte, ist noch unklar.

Das Alter des Verunglückten wurde auf Mitte 30 geschätzt. Er war trotz der schweren Verletzungen ansprechbar. Andere Kletterer leisteten Erste Hilfe und verständigten den Notruf. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

