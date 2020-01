Schwere Attacke in Rostocker Migrationsamt – Mitarbeiter verletzt

Rostock

Zu einem schweren Angriff auf einen Mitarbeiter des Migrationsamtes ist es am Freitagmorgen in Rostock gekommen. Ein Eritreer (28) trat nach einem Streit einen Mitarbeiter die Treppe herunter.

Der Vorfall hatte sich nach Polizeiangaben gegen 7.45 Uhr im Gebäude des Migrationsamtes der Hansestadt auf dem Neuen Markt zugetragen. Wie Ellen Klaubert, Pressesprecherin der Polizeiinspektion Rostock, sagte, betrat der 28-jährige Mann aus Eritrea das Amt und geriet zunächst in einen verbalen Streit mit einem 30-jährigen Mitarbeiter. Auslöser war offenbar die Nicht-Bewilligung von diversen Leistungen. Weil der Afrikaner unzufrieden war, stritt er sich mit dem Mitarbeiter lautstark und trat dann mit seinem Fuß in den Rücken des 30-Jährigen. Der Tritt war so heftig, dass der Mitarbeiter des Migrationsamtes eine Treppe herunterfiel. Eine zur Hilfe eilende Kollegin wurde ebenfalls von dem Eritreer angegriffen.

Mitarbeiter erleidet Prellungen

„Er versuchte, nach ihr zu schlagen“, erklärte Pressesprecherin Klaubert. Nach dem Angriff flüchtete der 28-Jährige in Richtung Rostocker Innenstadt. Neben der Polizei wurde auch der Rettungsdienst verständigt. Der 30-jährige Mitarbeiter erlitt Prellungen und Abschürfen, wurde von Sanitätern behandelt und begab sich im Anschluss eigenständig zu einem Arzt.

Die Fahndung nach dem flüchtigen Afrikaner lief weiter und endete gegen 10.15 Uhr schließlich erfolgreich. „Wir konnten ihn in der Parkstraße stellen“, so Klaubert. Entsprechende Ermittlungen gegen den Mann hat die Polizei nun aufgenommen.

Von Stefan Tretropp