Mark Forster-Konzert: Entscheidung über mögliche Absage erst am Nachmittag

Rostock Vor dem Konzert im Iga-Park - Mark Forster-Konzert: Entscheidung über mögliche Absage erst am Nachmittag Das Open-Air-Konzert von Mark Forster am Samstagabend im Rostocker Iga-Park steht auf der Kippe. Grund dafür sind schwere Gewitter über weite Teile Mecklenburgs und der Hansestadt. Die Entscheidung, ob das Konzert stattfinden kann, soll am Nachmittag fallen.

So wie hier bei seinem Auftritt in der Stadthalle will Mark Forster heute Abend wieder die Rostocker begeistern. Diesmal allerdings Open Air im Iga-Park. Quelle: OVE ARSCHOLL