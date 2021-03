Neubrandenburg

Ein 55-Jähriger hat sich am Mittwochmittag bei seiner Arbeit in Neubrandenburg schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei geschah der Arbeitsunfall gegen 12.20 Uhr in der Warliner Straße. Der Mann war mit der Säuberung einer Räummaschine beschäftigt, als er mit seinem Arm in eine laufende Umlenkrolle geriet.

Dabei zog sich der Mann schwere Verletzungen zu und wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Uniklinik Rostock geflogen. Die Polizei kann eine Lebensgefahr derzeit nicht ausschließen. Der Kriminaldauerdienst ermittelt, ein Fremdverschulden wird derzeit jedoch ausgeschlossen.

Von OZ